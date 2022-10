“La Fed casse des choses” – Voici ce qui inquiète Wall Street alors que les risques augmentent dans le monde

Alors que la Réserve fédérale intensifie ses efforts pour maîtriser l’inflation, envoyant le dollar monter en flèche et les obligations et les actions en chute libre, on craint de plus en plus que la campagne de la banque centrale n’ait des conséquences imprévues et potentiellement désastreuses.

Les marchés sont entrés dans une nouvelle phase périlleuse la semaine dernière, une phase dans laquelle des mouvements statistiquement inhabituels entre les classes d’actifs deviennent monnaie courante. La vente d’actions fait la plupart des gros titres, mais c’est dans les fluctuations et l’interaction des marchés mondiaux beaucoup plus importants pour les devises et les obligations que les problèmes se préparent, selon les vétérans de Wall Street.

Après avoir été critiquée pour sa lenteur à reconnaître l’inflation, la Fed s’est lancée dans sa série de hausses de taux la plus agressive depuis les années 1980. De près de zéro en mars, la Fed a poussé son taux de référence à un objectif d’au moins 3 %. Dans le même temps, le plan de dénouement de son bilan de 8 800 milliards de dollars dans un processus appelé « resserrement quantitatif », ou QT – permettant au produit des titres que la Fed a dans ses livres de rouler chaque mois au lieu d’être réinvesti – a supprimé le plus gros acheteur de bons du Trésor et de titres hypothécaires sur le marché.

“La Fed casse des choses”, a déclaré Benjamin Dun, un ancien directeur des risques des fonds spéculatifs qui dirige maintenant le cabinet de conseil Alpha Theory Advisors. “Il n’y a vraiment rien d’historique sur lequel vous pouvez vous appuyer pour ce qui se passe sur les marchés aujourd’hui ; nous constatons de multiples écarts-types dans des choses comme la couronne suédoise, les bons du Trésor, le pétrole, l’argent, comme tous les autres jours. Ce n’est pas sain se déplace.”