La Fed avance son calendrier de hausse des taux alors que l’inflation augmente

La Réserve fédérale a considérablement relevé mercredi ses anticipations d’inflation cette année et a avancé le calendrier de la prochaine hausse des taux d’intérêt.

Cependant, la banque centrale n’a donné aucune indication quant au moment où elle commencerait à réduire son programme agressif d’achat d’obligations, bien que le président de la Fed, Jerome Powell, ait reconnu que les responsables avaient discuté de la question lors de la réunion.

« Vous pouvez considérer cette réunion que nous avons eue comme la réunion » parler de parler « », a déclaré Powell dans une phrase qui rappelait une déclaration qu’il avait faite il y a un an selon laquelle la Fed ne « pensait pas à penser à augmenter les taux ».

Les contrats à terme sur Dow ont chuté de 70 points jeudi, un jour après que la moyenne des 30 actions a clôturé à 265 points, soit près de 0,8%, suite à l’annonce de la Fed.

Comme prévu, le Federal Open Market Committee chargé de l’élaboration des politiques a laissé son taux d’emprunt à court terme de référence à un niveau proche de zéro. Mais les responsables ont indiqué que des hausses de taux pourraient survenir dès 2023, après avoir déclaré en mars qu’il n’y avait pas d’augmentation avant au moins 2024. Le soi-disant diagramme en points des attentes des membres individuels indiquait deux hausses en 2023.

Bien que la Fed ait relevé ses anticipations d’inflation globale à 3,4%, un point de pourcentage de plus que la projection de mars, le communiqué post-réunion a maintenu sa position selon laquelle les pressions inflationnistes sont « transitoires ». Les attentes accrues surviennent au milieu de la plus forte hausse des prix à la consommation depuis environ 13 ans.

« Ce n’est pas ce à quoi le marché s’attendait », a déclaré James McCann, économiste en chef adjoint chez Aberdeen Standard Investments. « La Fed signale maintenant que les taux devront augmenter de plus en plus vite, leurs prévisions suggérant deux hausses en 2023. Ce changement de position contredit un peu les affirmations récentes de la Fed selon lesquelles la récente flambée d’inflation est temporaire. »

Après l’annonce de mercredi, les actions ont chuté et les rendements des obligations d’État ont augmenté alors que les investisseurs anticipaient un resserrement de la politique de la Fed, y compris la probabilité que les achats d’obligations ralentissent dès cette année.

« Si vous voulez obtenir deux hausses de taux en 2023, vous devez commencer à diminuer assez rapidement pour atteindre cet objectif », a déclaré Kathy Jones, responsable des titres à revenu fixe chez Charles Schwab. « Il faut peut-être 10 mois à un an pour diminuer à un rythme modéré. Ensuite, vous voyez que nous devons commencer à diminuer peut-être plus tard cette année, et si l’économie continue d’être un peu chaude, les hausses de taux le plus tôt possible . »

Même avec les prévisions relevées pour cette année, le comité voit toujours l’inflation tendre vers son objectif de 2 % sur le long terme.

« Notre attente est que ces lectures d’inflation élevée vont maintenant diminuer », a déclaré Powell lors de sa conférence de presse après la réunion.

Powell a également mis en garde contre le fait de trop lire dans le dot plot, affirmant que ce n’est « pas un bon prévisionniste des mouvements futurs des taux. « Le décollage est bien dans le futur », a-t-il déclaré.