La Fed approuve une hausse de 0,75 point pour porter les taux au plus haut depuis 2008 et laisse entrevoir un changement de politique à venir

La Réserve fédérale a approuvé mercredi une quatrième hausse consécutive des taux d’intérêt de trois quarts de point et a signalé un changement potentiel dans la façon dont elle abordera la politique monétaire pour réduire l’inflation.

Dans un mouvement bien télégraphié que les marchés attendaient depuis des semaines, la banque centrale a relevé son taux d’emprunt à court terme de 0,75 point de pourcentage pour atteindre une fourchette cible de 3,75% à 4%, le plus haut niveau depuis janvier 2008.

Cette décision a poursuivi le rythme de resserrement de la politique monétaire le plus agressif depuis le début des années 1980, la dernière fois que l’inflation était aussi élevée.

En plus d’anticiper la hausse des taux, les marchés recherchaient également un langage indiquant qu’il pourrait s’agir du dernier mouvement de 0,75 point, ou 75 points de base.

La nouvelle déclaration fait allusion à ce changement de politique, en disant que la Fed “tiendra compte du resserrement cumulé de la politique monétaire, des décalages avec lesquels la politique monétaire affecte l’activité économique et l’inflation, et des développements économiques et financiers”.

Les économistes espèrent qu’il s’agit de la “réduction” de la politique dont on parle beaucoup, qui pourrait entraîner une augmentation des taux d’un demi-point lors de la réunion de décembre, puis quelques hausses plus modestes en 2023.

La déclaration de cette semaine a développé le langage précédent en déclarant simplement que “des augmentations continues de la fourchette cible seront appropriées”.

Le nouveau libellé se lisait comme suit : “Le Comité prévoit que des augmentations continues de la fourchette cible seront appropriées pour atteindre une position de politique monétaire suffisamment restrictive pour ramener l’inflation à 2% au fil du temps.”

Les marchés se tourneront vers la conférence de presse du président Jerome Powell à 14h30 pour plus de clarté sur la question de savoir si la Fed pense qu’elle peut mettre en œuvre une politique moins restrictive qui inclurait un niveau moins dramatique de hausses de taux pour atteindre ses objectifs d’inflation.

Parallèlement à la modification de la déclaration, le FOMC a de nouveau qualifié la croissance des dépenses et de la production de “modeste” et a noté que “les gains d’emplois ont été robustes ces derniers mois” tandis que l’inflation est “élevée”. La déclaration a également réitéré le libellé selon lequel le comité est “très attentif aux risques d’inflation”.

L’augmentation des taux intervient alors que les récentes lectures de l’inflation montrent que les prix restent proches des sommets de 40 ans. Un marché de l’emploi historiquement tendu dans lequel il y a près de deux postes pour chaque chômeur fait grimper les salaires, une tendance que la Fed cherche à contrer en resserrant la masse monétaire.

Les inquiétudes augmentent quant au fait que la Fed, dans ses efforts pour faire baisser le coût de la vie, entraînera également l’économie dans la récession. Powell a déclaré qu’il voyait toujours la voie vers un “atterrissage en douceur” dans lequel il n’y a pas de contraction sévère, mais l’économie américaine n’a pratiquement pas enregistré de croissance cette année, même si le plein impact des hausses de taux n’a pas encore eu lieu.

Dans le même temps, la mesure d’inflation préférée de la Fed a montré que le coût de la vie a augmenté de 6,2 % en septembre par rapport à il y a un an – 5,1 % même en excluant les coûts alimentaires et énergétiques. Le PIB a diminué au premier et au deuxième trimestres, répondant à une définition commune de la récession, bien qu’il ait rebondi à 2,6 % au troisième trimestre, principalement en raison d’une hausse inhabituelle des exportations. Dans le même temps, les prix des logements ont plongé, les taux hypothécaires sur 30 ans ayant dépassé 7 % ces derniers jours.

À Wall Street, les marchés se sont redressés dans l’anticipation que la Fed pourrait bientôt commencer à se détendre alors que les inquiétudes grandissent quant à l’impact à plus long terme de la hausse des taux.

Le Dow Jones Industrial Average a gagné plus de 13% au cours du mois dernier, en partie à cause d’une saison des résultats qui n’a pas été aussi mauvaise que prévu, mais aussi au milieu des espoirs croissants d’un recalibrage de la politique de la Fed. Les rendements des bons du Trésor ont également quitté leurs niveaux les plus élevés depuis les premiers jours de la crise financière, bien qu’ils restent élevés. La note de référence à 10 ans était le plus récemment d’environ 4,04 %.

Il y a peu ou pas d’attente que les hausses de taux s’arrêtent de si tôt, donc l’anticipation est juste à un rythme plus lent. Les négociateurs de contrats à terme tablent sur une chance quasi instantanée d’une augmentation d’un demi-point en décembre, contre un autre mouvement de trois quarts de point.

Les prix actuels du marché indiquent également que le taux des fonds fédéraux atteindra près de 5 % avant la fin des hausses de taux.

Le taux des fonds fédéraux fixe le niveau que les banques se facturent pour les prêts au jour le jour, mais se répercute sur de nombreux autres instruments de dette à la consommation tels que les prêts hypothécaires à taux variable, les prêts automobiles et les cartes de crédit.