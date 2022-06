La Fed américaine relève ses taux de 75 points de base

La Réserve fédérale américaine a intensifié mercredi ses efforts pour maîtriser l’inflation élevée en augmentant son taux d’intérêt directeur de trois quarts de point – sa plus forte hausse en près de trois décennies – et en signalant d’autres augmentations de taux à venir qui augmenteraient le risque. d’une nouvelle récession.

La décision annoncée par la Fed après sa dernière réunion politique augmentera son taux de référence à court terme, qui affecte de nombreux prêts aux particuliers et aux entreprises, dans une fourchette de 1,5% à 1,75%. Avec les hausses de taux supplémentaires qu’ils prévoient, les décideurs s’attendent à ce que leur taux directeur atteigne une fourchette de 3,25 % à 3,5 % d’ici la fin de l’année – le niveau le plus élevé depuis 2008 – ce qui signifie que la plupart des formes d’emprunt deviendront nettement plus chères.

La banque centrale intensifie ses efforts pour resserrer le crédit et ralentir la croissance, l’inflation ayant atteint un sommet de quatre décennies de 8,6 %, se propageant à davantage de secteurs de l’économie et ne montrant aucun signe de ralentissement. Les Américains commencent également à s’attendre à ce que l’inflation élevée dure plus longtemps qu’auparavant. Ce sentiment pourrait ancrer une psychologie inflationniste dans l’économie qui rendrait plus difficile le retour de l’inflation à l’objectif de 2 % de la Fed.

La hausse des taux de trois quarts de point de la Fed dépasse la hausse d’un demi-point que le président Jerome Powell avait précédemment suggérée et qui devrait être annoncée cette semaine. La décision de la Fed d’imposer une hausse des taux aussi importante qu’elle l’a fait mercredi était une reconnaissance qu’elle a du mal à freiner le rythme et la persistance de l’inflation, qui a été aggravée par la guerre de la Russie contre l’Ukraine et ses effets sur les prix de l’énergie.

Les coûts d’emprunt ont déjà fortement augmenté dans une grande partie de l’économie américaine en réponse aux mesures de la Fed, le taux hypothécaire fixe moyen sur 30 ans dépassant 6 %, son plus haut niveau depuis avant la crise financière de 2008, contre seulement 3 % au début. de l’année. Le rendement du bon du Trésor à 2 ans, une référence pour les emprunts des entreprises, a bondi à 3,3 %, son plus haut niveau depuis 2007.

Même si une récession peut être évitée, les économistes disent qu’il est presque inévitable que la Fed doive infliger une certaine douleur – très probablement sous la forme d’un chômage plus élevé – comme prix pour vaincre une inflation chroniquement élevée.

L’inflation a atteint le sommet des préoccupations des électeurs dans les mois qui ont précédé les élections de mi-mandat du Congrès, dégradant l’opinion publique sur l’économie, affaiblissant les cotes d’approbation du président américain Joe Biden et augmentant la probabilité de pertes démocrates en novembre. Biden a cherché à montrer qu’il reconnaît la douleur que l’inflation cause aux ménages américains, mais a eu du mal à trouver des actions politiques qui pourraient faire une réelle différence. Le président a souligné sa conviction que le pouvoir de freiner l’inflation appartient principalement à la Fed.

Pourtant, les hausses de taux de la Fed sont des outils contondants pour tenter de réduire l’inflation tout en soutenant la croissance. Les pénuries de pétrole, d’essence et de nourriture propulsent l’inflation. La Fed n’est pas idéale pour s’attaquer à bon nombre des causes de l’inflation, qui impliquent l’invasion de l’Ukraine par la Russie, des chaînes d’approvisionnement mondiales toujours obstruées, des pénuries de main-d’œuvre et une demande croissante de services, des billets d’avion aux repas au restaurant.

Dans leurs prévisions mises à jour mercredi, les décideurs de la Fed ont indiqué qu’après les hausses de taux de cette année, ils prévoient deux autres hausses de taux d’ici la fin de 2023, date à laquelle ils s’attendent à ce que l’inflation tombe enfin en dessous de 3 %, proche de leur objectif de 2 %. Mais ils s’attendent à ce que l’inflation soit encore de 5,2 % à la fin de cette année, bien supérieure à ce qu’ils avaient estimé en mars.

Au cours des deux prochaines années, les responsables prévoient une économie beaucoup plus faible que prévu en mars. Ils s’attendent à ce que le taux de chômage atteigne 3,7 % d’ici la fin de l’année et 3,9 % d’ici la fin de 2023. Ce ne sont que de légères augmentations par rapport au taux de chômage actuel de 3,6 %. Mais c’est la première fois depuis qu’elle a commencé à relever les taux que la Fed reconnaît que ses actions affaibliront l’économie.

La banque centrale a également fortement abaissé ses projections de croissance économique, à 1,7% cette année et la suivante. C’est en dessous de ses perspectives en mars, mais mieux que les attentes de certains économistes pour une récession l’année prochaine.

Les attentes de hausses plus importantes de la Fed ont envoyé une gamme de taux d’intérêt à leurs plus hauts niveaux depuis des années. Le rendement du bon du Trésor à 2 ans, référence des obligations d’entreprises, a atteint 3,3 %, son plus haut niveau depuis 2007. Le rendement du Trésor à 10 ans, qui affecte directement les taux hypothécaires, a atteint 3,4 %, en hausse de près d’un demi- point depuis la semaine dernière et le plus haut niveau depuis 2011.

Les investissements dans le monde entier, des obligations au bitcoin, ont chuté en raison des craintes entourant une inflation élevée et de la perspective que la volonté agressive de la Fed de la contrôler provoque une récession. Même si la Fed réussit l’astuce délicate de freiner l’inflation sans provoquer de récession, la hausse des taux exercera néanmoins une pression sur les cours boursiers. Le S&P 500 a déjà chuté de plus de 20 % cette année, répondant à la définition d’un marché baissier.

D’autres banques centrales agissent également rapidement pour tenter de contenir la flambée de l’inflation, même si leurs pays sont plus à risque de récession que les États-Unis. La Banque centrale européenne devrait relever ses taux d’un quart de point en juillet, sa première augmentation en 11 ans. Elle pourrait annoncer une hausse plus importante en septembre si les niveaux records d’inflation persistent. Mercredi, la BCE s’est engagée à créer un filet de sécurité du marché qui pourrait protéger les pays membres contre les turbulences financières du type de celles qui ont éclaté lors d’une crise de la dette il y a plus de dix ans.

La Banque d’Angleterre a relevé ses taux à quatre reprises depuis décembre pour atteindre un sommet en 13 ans, malgré les prévisions selon lesquelles la croissance économique restera inchangée au deuxième trimestre. La BOE tiendra une réunion sur les taux d’intérêt jeudi.

La semaine dernière, la Banque mondiale a mis en garde contre la menace de « stagflation » – une croissance lente accompagnée d’une forte inflation – dans le monde.

L’une des principales raisons pour lesquelles une récession est désormais plus probable est que les économistes croient de plus en plus que pour que la Fed ralentisse l’inflation à son objectif de 2 %, elle devra réduire fortement les dépenses de consommation, les gains salariaux et la croissance économique. En fin de compte, le taux de chômage devra presque certainement augmenter – ce que la Fed n’a pas encore prévu, mais pourrait le faire dans les projections économiques mises à jour qu’elle publiera mercredi.