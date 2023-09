La Fed américaine maintient son taux d’intérêt de référence stable – mais laisse entendre qu’un autre est à venir

La Réserve fédérale américaine a maintenu ses taux d’intérêt stables mercredi, mais a renforcé sa position belliciste, avec une nouvelle hausse des taux prévue d’ici la fin de l’année et une politique monétaire restée nettement plus restrictive jusqu’en 2024 que prévu.

Comme ils l’ont fait en juin, les décideurs de la Fed, au niveau médian, prévoient toujours que le taux d’intérêt de référence au jour le jour de la banque centrale culmine cette année dans la fourchette de 5,50 à 5,75 pour cent, soit à peine un quart de point de pourcentage au-dessus de la fourchette actuelle.

Mais à partir de là, les projections trimestrielles actualisées de la Fed montrent que les taux ne baisseront que d’un demi-point de pourcentage en 2024, par rapport au point de pourcentage de baisse prévu lors de la réunion de juin. Avec une baisse du taux des fonds fédéraux à 5,1 pour cent d’ici fin 2024 et à 3,9 pour cent d’ici fin 2025, la principale mesure de l’inflation utilisée par la banque centrale devrait tomber à 3,3 pour cent d’ici la fin de cette année, à 2,5 pour cent. pour cent l’année prochaine et à 2,2 pour cent d’ici la fin de 2025.

« L’inflation reste élevée », a déclaré le Comité fédéral de l’Open Market (FOMC), chargé de fixer les taux, dans un communiqué de politique générale qui comprenait des projections intégrant une croissance économique et de l’emploi plus forte que les prévisions précédentes, et gardant clairement en vue les perspectives d’un « atterrissage en douceur ».

Les marchés financiers s’attendaient largement à ce que la Fed laisse ses taux inchangés.

Mais les investisseurs tablent également sur des réductions significatives des taux de la Fed l’année prochaine, une prévision assombrie par les projections montrant que 10 des 19 responsables estiment que le taux directeur restera supérieur à 5% jusqu’à l’année prochaine.

12 des 19 responsables de la Fed prévoient une hausse supplémentaire cette année, selon leurs projections « dot plot ».

Le président de la Fed, Jerome Powell, détaillera la déclaration et les perspectives économiques lors d’une conférence de presse à 14h30.

Les nouvelles projections incluent une majoration substantielle des projections de croissance économique : après avoir prévu une croissance aussi faible que 0,4 pour cent pour cette année dans ses projections précédentes, la Fed prévoit désormais une croissance économique de 2,1 pour cent en 2023.

Le taux de chômage devrait également rester stable à environ 3,8 pour cent cette année et augmenter à seulement 4,1 pour cent d’ici la fin de l’année – un vote de confiance dans la possibilité de contenir la pire poussée d’inflation depuis les années 1980 sans pertes d’emplois significatives.

Mais les projections menacent également les entreprises et les ménages avec la possibilité de conditions de crédit encore plus strictes et de coûts d’emprunt plus élevés que ceux qu’ils ont déjà absorbés au cours des deux années de lutte agressive de la Fed pour contenir l’inflation, incarnant dans les dernières projections la philosophie du « plus élevé pendant plus longtemps ». .

La déclaration de la Fed a été approuvée à l’unanimité après une réunion de deux jours qui a marqué les débuts de la nouvelle gouverneure de la Fed, Adriana Kugler, sur la scène politique de la banque centrale.