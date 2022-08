La Fed a peut-être retiré son “transitoire” trop tôt pour décrire l’inflation

Les prix des matières premières ont fortement chuté par rapport à leurs sommets, les prix des maisons, dans certaines régions du pays, ont non seulement cessé d’augmenter, mais ont commencé à baisser, à mesure que l’offre de logements arrive sur le marché et que les vendeurs baissent leurs prix demandés.

Les poussées d’inflation qui en ont résulté de 1918 à 1920 et de 1947 à environ 1950 se sont avérées “transitoires” car les taux d’inflation sont revenus à la normale, ou dans certains cas, même en dessous de la normale une fois les équilibres offre / demande rétablis.

Comme discuté dans les colonnes précédentes, j’ai fait valoir que l’environnement actuel reflète les périodes d’après-guerre qui ont suivi la Première et la Seconde Guerre mondiale au cours desquelles les économies à offre limitée ont rencontré une demande qui rebondit plus rapidement.

J’aime cette définition et je crois que c’est ainsi que la Fed voyait le sens du mot lorsqu’elle décrivait une inflation post-pandémique.

Alors que la première définition du dictionnaire de « transitoire » est « de courte durée », des définitions supplémentaires décrivent le terme « transitoire » comme « non permanent ».

J’ai parlé il y a quelques jours avec un monsieur dont l’activité est le marché des véhicules récréatifs de luxe. Il a noté que les pièces sont de plus en plus disponibles, livrées à temps et, dans certains cas, il est à nouveau en mesure de négocier les prix avec ses fournisseurs.

C’est une anecdote unique, bien sûr, mais cela peut aussi être révélateur de ce que nous voyons dans les données empiriques.

Les frais de port s’effondrent. Les délais de livraison se raccourcissent. La congestion portuaire commence à disparaître et les produits manufacturés deviennent plus facilement disponibles.

L’inflation des services reste collante, mais avec la baisse de la demande des consommateurs, les prix pourraient également commencer à baisser bientôt.

Fait intéressant, malgré toutes les affirmations selon lesquelles les consommateurs restent au ras des paiements en cas de pandémie, le crédit à la consommation a bondi de 40 milliards de dollars le mois dernier, suggérant que les consommateurs ont peut-être réduit leur épargne excédentaire et se tournent vers le crédit pour accroître leur pouvoir d’achat.

Cela ne dure généralement pas très longtemps face à une économie en ralentissement. Aussi, il est intéressant de noter qu’en Chine, le marché immobilier y implose alors que le Rapports du Financial Times que les prix des produits de luxe en Chine chutent de 20 à 40 %, des montres haut de gamme aux sacs Birkin.

La Chine, toujours exportatrice, pourrait bien exporter la désinflation vers le reste du monde, son économie ralentissant plus rapidement que ne l’avaient prévu les économistes.