La Commission électorale fédérale (FEC) a innocenté le candidat républicain au Congrès Joe Kent des allégations selon lesquelles il aurait exercé un faux emploi pour soutenir sa candidature au Congrès en 2022, selon une lettre publiée par la commission le mois dernier.

En octobre 2022, un mois avant les élections de mi-mandat de 2022, le Daily Beast a publié un rapport suggérant que l’employeur déclaré de Kent n’existait pas. David Nierenberg, donateur de l’opposant de Kent, puis a écrit une plainte basée sur un article du Daily Beast alléguant que Kent avait illégalement accepté de l’argent d’un faux employeur pour financer sa campagne, plainte qui a été rejetée par la FEC en septembre.

Le fait d’occuper un emploi « sans se présenter » pour financer une candidature à un poste politique viole la loi fédérale sur le financement des campagnes électorales, selon à la radiodiffusion publique de l’Oregon. (EN RELATION : Le représentant pro-impeachment, Jaime Herrera Beutler, perd face au principal challenger soutenu par Trump)

« La Commission n’a trouvé aucune raison de croire que 1) Joseph Kent et Joe Kent pour le Congrès et Thomas Datwyler en sa qualité officielle de trésorier ont violé 52 USC §§ 30116(f) ou 30118(a) en acceptant sciemment des contributions d’entreprises excessives ou interdites par le biais de paiements de salaire effectués par l’employeur de Kent », lit-on dans la lettre de la FEC.

Les médias locaux et la représentante Marie Gluesenkamp Perez, la femme qui a battu Kent en 2022 et qu’il se présente pour renverser en 2024, ont amplifié l’histoire désormais réfutée dans les semaines précédant les élections de mi-mandat de 2022. Pérez tweeté le 26 octobre 2022, alléguant que Kent « n’a qu’un « travail fantôme » ».

Joe Kent : 💰 « J’ai oublié » qui paie son salaire (on ne sait toujours pas)

❌ N’a qu’un “travail fantôme”, affirme son ex-directeur de campagne

👮‍♀️ Veut définancer le FBI, qui enquête sur les crimes liés aux élections fédérales Demain @OPBTOL accueille la finale #WA03 débat. Joe a beaucoup de questions à répondre. – Marie Gluesenkamp Perez (@MGPforCongress) 27 octobre 2022



Les médias locaux, notamment KGW8, Le Colombien et Radiodiffusion publique de l’Oregonentre autres, a regroupé les reportages du Daily Beast.

Le troisième district de Washington, où Kent et Perez devraient disputer un match revanche en 2024, a été décidé par seulement 2 629 voix, selon à CNN.

“Marie Perez et des médias locaux et nationaux volontaires ont diffusé des mensonges sans fondement sur Joe Kent et son employeur et maintenant il a été pleinement justifié”, a déclaré un responsable. déclaration de la campagne Kent lire. “Nous sommes reconnaissants envers la FEC pour son enquête qui a conclu que Joe était employé rémunéré par American Enterprise Solutions.”

“L’accusation manifestement fausse de Marie Perez selon laquelle Joe, un vétéran de l’armée à la retraite depuis 20 ans et agent de terrain de la CIA, ‘ne travaillait pas pour gagner sa vie’, est odieuse et elle et le reste des médias qui ont diffusé ce mensonge doivent des excuses à Joe, “, a déclaré la campagne Kent.

Kent et Perez ont collecté plus d’un million de dollars chacun pour leur prochaine course, Cook Political Report qualifiant la course de « tirage au sort ».

Les campagnes Kent et Perez n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de la Daily Caller News Foundation.

