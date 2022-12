La FEC impose une amende de 30 000 $ liée à la candidature de Kobach au Sénat américain en 2020

TOPEKA, Kan. (AP) – Le nouveau procureur général du Kansas, Kris Kobach, a accepté d’aider à payer une amende de 30 000 $ pour résoudre une plainte fédérale concernant l’utilisation inappropriée de la liste de diffusion d’un groupe lors de sa campagne infructueuse de 2020 pour le Sénat américain.

La Commission électorale fédérale a révélé vendredi qu’elle avait approuvé un accord avec Kobach, son comité de campagne du Sénat américain, son trésorier et We Build the Wall – un groupe qui collecte des fonds pour un mur construit par des particuliers le long de la frontière américano-mexicaine. Les procureurs de la campagne de Kobach et We Build the Wall ont signé l’accord début novembre – quelques jours seulement avant que Kobach ne soit élu procureur général de justesse – et la commission l’a approuvé le 16 novembre, selon des documents disponibles en ligne.

L’accord est intervenu plus de trois ans après que deux groupes de surveillance, Common Cause et le Campaign Legal Center, ont déposé des plaintes officielles concernant un e-mail de collecte de fonds de juillet 2019 pour la campagne de Kobach au Sénat américain. Kobach, qui est un partisan polarisant de mesures d’immigration strictes, a perdu la primaire républicaine pour un siège ouvert au Sénat américain en août 2020.

Kobach prend ses fonctions de procureur général du Kansas le 9 janvier.

L’accord de la FEC ne précisait pas le montant que chaque parti paierait pour l’amende de 30 000 $, mais les dossiers disponibles en ligne montrent que le comité de campagne de Kobach a payé 5 060 $ par chèque le 6 décembre.

Selon des documents, le problème était les 2 000 $ payés par la campagne sénatoriale de Kobach pour louer la liste de diffusion de We Build the Wall. Alors que la campagne de Kobach considérait initialement qu’il s’agissait d’un prix de marché équitable, selon l’accord, il a par la suite reconnu qu’il était inférieur à la valeur marchande, ce qui a entraîné une contribution de campagne illégale de We Build the Wall.

Kobach a siégé au conseil d’administration du groupe et en tant que conseiller juridique général, mais a démissionné début septembre, après que le groupe et Steve Bannon, un allié de longue date de l’ancien président Donald Trump, ont été inculpés à New York pour des allégations de blanchiment d’argent, de complot et de fraude sur un campagne de collecte de fonds pour la construction de sections du mur frontalier. Kobach n’était pas impliqué.

Kobach a refusé de commenter vendredi l’accord, et l’avocat de Washington qui s’en est chargé pour lui n’a pas immédiatement renvoyé un message téléphonique demandant des commentaires.

John Hanna, l’Associated Press