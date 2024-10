Actuellement en train de décimer les salles en tant que film n°1 du pays, Terrifiant 3 fera vomir et s’évanouir les téléspectateurs dans le confort de leur foyer à une date ultérieure.

La suite non classée de Slasher est en précommande sur SteelBook 4K Ultra HD, 4K UHD, Blu-ray et DVD de Bloody Disgusting, SCREAMBOX et Cineverse.

En attendant, prenez vos billets pour découvrir Terrifiant 3 sur grand écran maintenant !

L’exclusivité Amazon Coffret Collector comprend le film sur 4K UHD + Blu-ray avec un Terrifiant 3 ornement, mini masque Art le Clown, Terrifiant 3 sac barf, épingle en émail Art the Clown, Terrifiant 3 boîte de savon et répliques de Polaroid selfie Art the Clown.

Les fonctionnalités spéciales incluent :

La réalisation de Terrifiant 3

Journal d’éloge funèbre

Collection d’images fixes sanglantes

Attaque artistique ! Aperçu du documentaire

Écrit et réalisé par Damien Léone, Terrifiant 3 étoiles David Howard Thornton, Lauren LaVera, Elliott Fullamet Samantha Scaffidi.

Antonella Rose, Margaret Anne Florence, Bryce Johnson, Alexa Blair Robertson, Mason Mecartea, Krsy Fox, Clint Howard, Jon Abrahams, Chris Jericho, Daniel Roebucket Jason Patrick compléter le casting.

Dans le film, « Après avoir survécu au massacre d’Art le Clown à Halloween, Sienna et son frère luttent pour reconstruire leur vie brisée. À l’approche des fêtes de fin d’année, ils tentent d’embrasser l’esprit de Noël et de laisser derrière eux les horreurs du passé.

« Mais juste au moment où ils pensent qu’ils sont en sécurité, Art le Clown revient, déterminé à transformer leur joie de Noël en un nouveau cauchemar. La saison des fêtes se déroule rapidement alors qu’Art déchaîne sa marque de terreur tordue, prouvant qu’aucune fête n’est sûre.