La FDIC révèle accidentellement les bénéficiaires du plan de sauvetage – Bloomberg

L’agence américaine a donné 1 milliard de dollars à la première société de capital-risque au monde et 900 millions de dollars à une entreprise technologique chinoise, entre autres.

La Federal Deposit Insurance Corporation des États-Unis a accidentellement divulgué l’identité des clients de la Silicon Valley Bank qu’elle a renfloué après l’effondrement de la banque en mars en réponse à une demande de la Freedom of Information Act, a révélé Bloomberg News vendredi.

Après avoir réalisé leur erreur, la FDIC aurait supplié Bloomberg de détruire la liste des clients, affirmant qu’elle avait voulu « partiellement » expurger quelques détails « parce que [the document] comprenaient des informations commerciales ou financières confidentielles. On ne sait pas quelles étaient ces informations, car l’agence n’a fait aucun commentaire au-delà d’une lettre de son avocat au média, mais Bloomberg dit qu’elle n’a rien détruit ni supprimé.

Les clients SVB qui ont récupéré leurs acomptes grâce à un « exception pour risque systémique » déclarées par la FDIC comprenaient Sequoia Capital, la plus importante société de capital-risque au monde, avec 1 milliard de dollars stockés auprès de la banque en faillite, et la société technologique basée à Pékin Kanzhun Ltd, qui a récupéré ses 902,9 millions de dollars de dépôts. Les 680,3 millions de dollars de la startup des sciences de la vie Altos Labs étaient en sécurité, tout comme les 634,5 millions de dollars de la startup des paiements Marqeta Inc.

Selon le document de la FDIC, le plus grand déposant de SVB était la société de crypto stables Circle Internet Financial Ltd., qui y détenait 3,3 milliards de dollars de dépôts. La faillite de la banque a fait vaciller brièvement la valeur de la pièce en dollars américains de la société – censée être solidement ancrée au dollar -, bien que, comme les autres déposants de SVB, la société ait été rétablie grâce au contribuable.

La FDIC n’assure généralement que les dépôts des clients jusqu’à 250 000 $. Lorsque SVB, une banque préférée des industries du capital-risque et de la technologie, s’est effondrée en mars en raison d’une panique bancaire, la FDIC a étendu sa protection des dépôts à la plupart des clients de la banque dans le cadre d’une décision controversée présentée comme un renflouement.

Les partisans de l’idée ont fait valoir qu’il était nécessaire d’étendre la protection FDIC au-delà de la limite standard pour soutenir les milliers de startups technologiques de petite et moyenne taille qui ont appelé SVB à la maison, de peur que leur propre effondrement ne fasse tomber l’ensemble du secteur, et la secrétaire au Trésor Janet Yellen a fait valoir un atterrissage en douceur pour les clients de SVB était nécessaire pour éviter un effondrement économique total. Cependant, le document obtenu par Bloomberg suggère que les bénéficiaires des largesses de la FDIC n’ont jamais vraiment menacé de s’effondrer.