La FDIC émet des ordonnances de cesser et de s’abstenir liées à la cryptographie à 5 sociétés, dont FTX USA Exchange

La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) a envoyé une lettre d’arrêt et d’abstention à 5 entreprises, ainsi que le PDG américain de FTX, Sam Bankman-Fried, a expliqué que FTX n’a ​​pas d’assurance corp, déclarant: «Nous n’avons jamais voulu dire autrement, et excusez-vous si quelqu’un l’a mal interprété… pour être clair, FTX USA n’est pas assuré par la société.

La FDIC ordonne à 5 entreprises de s’arrêter et de s’abstenir

Vendredi, la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) a émis des ordres d’arrêt et d’abstention liés à la cryptographie à 5 sociétés. L’agence réglemente et assure les dépôts des banques communautaires et des différents établissements monétaires assurés par la FDIC.

Les lettres exigent que les 5 sociétés et leurs dirigeants “cessent et s’abstiennent de créer des déclarations fausses et déshonorantes concernant l’assurance-dépôts des sociétés”. ils doivent en outre “prendre des mesures correctives immédiates pour faire face à ces déclarations fausses ou déshonorantes”.

Les 5 sociétés sont FTX USA, Cryptonews.com, Cryptosec.info, Smartasset.com et FDICCrypto.com.

Le corp a détaillé:

Chacune de ces sociétés a créé de fausses représentations – y compris sur leurs sites Web et leurs comptes de médias sociaux – indiquant ou suggérant que l’unité de zone de produits liée à la cryptographie était assurée par la FDIC ou que les actions commandaient dans l’unité de zone de comptes de courtage assurée par la FDIC.

Selon le corp, Cryptonews.com a des critiques sur son site Web affirmant que Coinbase, Etoro et Gemini crypto commercialism area unit corp ont assuré. Cryptosec.info et Smartasset.com donnent un inventaire des échanges cryptographiques assurés par la FDIC qui ont Crypto.com, Luno, Robinhood et traveller. Pendant ce temps, FDICCrypto.com a enregistré de manière flagrante un site Web avec corp en son nom.

FTX US sommé de cesser et de s’abstenir

FTX États-Unis. est l’une des sociétés de cryptographie qui a reçu une lettre d’arrêt et d’abstention de la part de la société.

Bien que FTX et FTX USA Area Unit 2 soient des plates-formes de commercialisation distinctes, elles sont chacune soutenues par le missile sol-air Bankman-Fried, l’agence des Nations Unies est actuellement le directeur général de chacune des sociétés. échange international FTX ne permet pas aux résidents américains de négocier sur sa plate-forme.

Bankman-Fried s’est excusé pour la confusion concernant l’assurance des entreprises sur Twitter. « Une communication claire est fondamentalement importante ; Pardon!” il a tweeté. « FTX n’a ​​pas d’assurance corp (et nous n’avons jamais mentionné cela sur le site Web, etc.) ; les banques avec lesquelles nous avons tendance à travailler le font. nous avons tendance à ne jamais vouloir dire le contraire, et nous nous excusons si quelqu’un l’a mal interprété. lors d’un tweet de suivi, il a souligné: “Pour être clair, FTX USA n’est pas assuré par une société.”

Ce n’était pas la première fois que la société prenait des mesures contre les sociétés de cryptographie. Le régulateur et le Federal Reserve Board ont publié le mois dernier une lettre au voyageur Digital exigeant que les investisseurs en cryptographie s’arrêtent et s’abstiennent de créer des représentations fausses ou déshonorantes de la qualité de l’assurance-dépôts. voyageur a déposé une demande de mise en faillite le mois dernier.

