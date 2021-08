La FDA vise à donner son approbation complète au vaccin Covid de Pfizer d’ici la fête du Travail pour inspirer plus de «confiance dans le vaccin» – rapports – RT USA News

La Food and Drug Administration des États-Unis espère accorder une autorisation complète pour le vaccin contre le coronavirus de Pfizer d’ici début septembre, a rapporté le New York Times, plaçant l’agence légèrement en avance sur l’estimation du président du « début de l’automne ».

Le régulateur cherchera à terminer le processus d’approbation d’ici le début du mois prochain, « plusieurs personnes connaissant le plan » a déclaré au Times mardi, tandis que la FDA a ajouté dans des commentaires ailleurs que la mise à niveau de l’autorisation d’utilisation d’urgence pourrait « apporter une confiance supplémentaire » dans le jab Pfizer.

« Reconnaissant l’urgence liée à l’état actuel de la pandémie, nous avons adopté une approche globale… l’agence a déclaré à la Colline dans un communiqué, mais l’a ajouté « ne peut pas commenter » sur une période précise.





La date limite de la fête du Travail, la plus détaillée à ce jour, intervient après que le président Joe Biden a déclaré la semaine dernière qu’il s’attend à une autorisation complète de « début de l’automne, » suggérant que la FDA pourrait prendre une décision encore plus tôt.

Avec plus de 88 millions d’Américains entièrement vaccinés avec le vaccin Pfizer, il reste de loin le vaccin le plus utilisé dans le pays, suivi de celui de Moderna avec 63 millions. Ce dernier vaccin n’a été approuvé d’urgence qu’environ une semaine après celui de Pfizer et continue de prendre du retard dans le processus d’autorisation complète. Alors que Moderna a demandé l’approbation finale de la FDA le 1er juin, la société envoie toujours des données et n’a pas précisé combien de temps cela pourrait prendre.

Pfizer a également demandé à la FDA d’approuver un troisième rappel pour son vaccin, alors même que les responsables de la santé américains insistent sur le fait que des doses supplémentaires ne sont pas encore nécessaires. Les données en provenance d’Israël, cependant, suggèrent que la vaccination perd rapidement de son efficacité contre la mutation Delta, plus contagieuse, incitant les autorités à déployer une campagne de rappel pour les résidents plus âgés et immunodéprimés. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis étudient actuellement une décision similaire.





Un certain nombre d’institutions américaines, notamment des hôpitaux, des universités, des agences gouvernementales et même la ville de San Francisco, ont annoncé qu’elles institueraient différents niveaux de mandats de vaccination une fois que les jabs recevraient l’approbation complète de la FDA. L’armée, par exemple, a déclaré qu’elle n’obligerait pas ses 1,3 million de membres en service actif à se faire vacciner à moins que le régulateur ne donne son tampon, tandis que les responsables de San Francisco affirment que les 44 500 employés publics de la ville devraient subir le vaccin dans les 10 semaines suivant le plein autorisation.

Alors que Biden a insisté sur le fait qu’il ne délivrerait pas de mandat fédéral de vaccin à tous les Américains, quel que soit le statut d’approbation, son administration a fait un revirement rapide après avoir promis à peu près la même chose pour les employés fédéraux, qui sont désormais tenus de se faire vacciner pour travailler, ou bien être obligé de subir régulièrement des tests de coronavirus. Son directeur du CDC, Rochelle Walensky, a également sonné l’alarme la semaine dernière après avoir dit à Bret Baier de Fox que les autorités étaient « recherche dans » un mandat universel, même si elle est rapidement revenue sur le commentaire.

Selon les données du CDC, un peu plus de 70 % des adultes américains ont été entièrement vaccinés avec l’un des trois vaccins approuvés en cas d’urgence lundi, atteignant enfin un objectif que Biden espérait atteindre d’ici le 4 juillet. Au total, plus de 165 millions sont entièrement immunisé, soit un peu moins de 50% de la population américaine, bien qu’actuellement aucun vaccin Covid ne soit approuvé pour les enfants de moins de 12 ans.





