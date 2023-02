La FDA vient de refuser de réglementer le CBD

Au cours des dernières années, le CBD est monté en flèche au premier plan de l’industrie du bien-être, présenté comme un élixir magique qui peut traiter toutes sortes de maladies, y compris la douleur, l’anxiété, le stress, les troubles du sommeil, le diabète, l’acné, la dépression et même, selon à certaines affirmations particulièrement audacieuses, le cancer.

Les recherches limitées sur les avantages et les risques médicaux du CBD ne corroborent pas la plupart de ces affirmations panacée. Mais la montée en popularité du CBD – qui a commencé à exploser en 2019 en raison d’une convergence des tendances de consommation, y compris un boom des suppléments à base de plantes et la propagation de la légalisation de la marijuana – a été renforcée par la pandémie de coronavirus alors que les gens cherchaient des moyens d’atténuer le stress unique des récents années. Les ventes aux États-Unis ont atteint 4,17 milliards de dollars en 2022 et les prévisions prévoyaient que le marché pourrait quadrupler d’ici 2026.

Aujourd’hui, vous pouvez acheter de l’huile de CBD, des vapos, des teintures et des produits comestibles dans les dépanneurs, les stations-service et les fumoirs de la Floride à l’Oregon. Vous pouvez magasiner en ligne et commander de tout, des bombes de bain au CBD aux friandises pour chiens ; vous pouvez boire des cocktails au CBD approuvés par Goop ou déguster des bonbons et des biscuits infusés. Le médicament contre l’anxiété du jour semble avoir trouvé sa place dans tous les types de produits ménagers et de style de vie imaginables. Vernis à ongle? Vérifier. Des cure-dents ? Ouais! Vous pouvez même acheter un oreiller et des draps CBD pour imprégner votre expérience de sommeil d’un maximum de fraîcheur. C’est une époque du Far West si vous êtes un entrepreneur en chanvre.

Mais le CBD, un composé du cannabis également connu sous le nom de cannabidiol, existe dans une zone grise en vertu de la loi fédérale, et sa légalité exacte a longtemps été difficile à définir. Toute substance commercialisée en tant que complément ou additif alimentaire doit répondre aux normes de sécurité émises par la Food and Drug Administration, et c’est là que les choses se sont compliquées pour les fabricants et les distributeurs de CBD. Les aliments et les boissons contenant du CBD n’ont jamais été approuvés par la FDA.

Pendant des années, la FDA n’a pas fourni d’une manière ou d’une autre des conseils sur la manière de réglementer, d’étiqueter ou de commercialiser le CBD dans les suppléments et les produits alimentaires. Ainsi, les rayons des magasins ont proliféré avec des teintures, des gommes et des boissons quasi légales, profitant tous de la zone grise de la FDA. La FDA a a mis en garde les entreprises vendant des produits à base de CBD et les consommateurs contre les allégations de santé non prouvées des fabricants, affirmant fermement que le CBD ne répond pas à la définition d’un complément alimentaire – une position qui a été contestée par l’industrie et les consommateurs alors que la demande de CBD a explosé. Sans réglementation, cependant, un consommateur n’a aucun moyen de savoir exactement ce qu’il y a dans le CBD qu’il a acheté à la station-service – ou s’il contient du CBD.

Fin janvier, l’agence a finalement rendu une décision sur le CBD, et c’est un coup potentiellement fatal pour l’industrie. La FDA a annoncé qu’elle rejetait trois pétitions de citoyens demandant des conseils sur le CBD ; les normes de sécurité existantes de l’agence pour les suppléments ou les additifs alimentaires, a-t-il jugé, ne sont pas suffisantes pour réglementer l’utilisation du CBD. En outre, il a exprimé des inquiétudes quant au fait que les produits CBD pourraient être dangereux, en particulier avec une utilisation à long terme. Essentiellement, la FDA a déclaré que le CBD est un mal de tête qu’elle ne veut pas gérer, elle renvoie donc les choses au Congrès pour régler le problème.

“Nous n’avons pas trouvé de preuves suffisantes pour déterminer la quantité de CBD pouvant être consommée et pendant combien de temps avant de causer des dommages”, a déclaré la sous-commissaire principale de la FDA, Janet Woodcock, dans un communiqué. “[A]Après un examen minutieux, la FDA a conclu qu’une nouvelle voie réglementaire pour le CBD est nécessaire, qui équilibre le désir des individus d’accéder aux produits CBD avec la surveillance réglementaire nécessaire pour gérer les risques. L’agence a déclaré qu’elle travaillerait avec le Congrès pour développer un nouveau cadre réglementaire inter-agences pour la substance.

Les dernières années ont été une période pionnière pour l’industrie du CBD, la surveillance gouvernementale ayant du mal à suivre le marché en plein essor. L’annonce de la FDA obligera-t-elle les producteurs à la clandestinité, ou le marché gris continuera-t-il de prospérer en attendant la réglementation fédérale ?

Pourquoi la réglementation du CBD a été si délicate

Le cannabidiol est un ingrédient actif présent dans la plante de cannabis ; c’est le deuxième composé le plus abondant après son cousin le tétrahydrocannabinol, alias THC. Contrairement au THC, le CBD ne provoque pas l’effet euphorique associé à la marijuana. C’est en partie pourquoi il est devenu si populaire ces dernières années ; parce que le composé n’est pas considéré comme psychoactif, les consommateurs curieux de cannabis pensaient qu’ils pourraient tirer des bienfaits de la plante pour la santé sans se défoncer.

Tout le chanvre est du cannabis, mais tout le cannabis n’est pas du chanvre. Lorsque le Farm Bill de 2018 a légalisé le chanvre – défini comme du cannabis contenant moins de 0,3 % de THC – et ses dérivés, y compris le CBD, les entrepreneurs ont vu des signes de dollar sans la légalisation et les obstacles réglementaires auxquels le THC est confronté.

Pourtant, une partie de ce qui entrave la réglementation du CBD est exactement ce qui entrave la réglementation du THC : la recherche sur les composés du cannabis est presque inexistante aux États-Unis, car la marijuana est toujours illégale en vertu de la loi fédérale. La Drug Enforcement Agency limite strictement la culture de la marijuana à des fins de recherche, et le rythme glacial de la légalisation du cannabis signifie que les scientifiques et les chercheurs ont été largement incapables d’enquêter sur les avantages et les risques médicaux des cannabinoïdes, laissant des agences comme la FDA avec peu de données concrètes avec lesquelles faire de la réglementation. les décisions.

Le CBD, cependant, a été scientifiquement lié à la prévention des crises, et la FDA a approuvé un médicament sur ordonnance appelé Epidiolex qui contient du CBD comme ingrédient actif. C’est en grande partie aussi la raison pour laquelle l’agence refuse de réglementer d’autres produits au CBD ; une disposition de la loi fédérale sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques de la FDA stipule que si une substance telle que le THC ou le CBD est un ingrédient actif d’un médicament qui a été approuvé ou fait l’objet d’essais cliniques, tout autre produit contenant cette substance est exclu de la définition d’un complément alimentaire. Comme il s’agit d’un ingrédient d’un médicament, selon la FDA, le CBD ne peut pas être utilisé dans les aliments et les boissons. En vertu de la réglementation en vigueur, c’est même interdit pour les friandises pour chiens.

En août dernier, les législateurs bipartites du Congrès ont exprimé leur frustration dans une lettre cinglante au commissaire de la FDA, au sujet d’un projet de loi qui aurait réglementé le CBD dérivé du chanvre en tant qu’additif alimentaire. Les législateurs ont qualifié la brève réponse de l’agence à leur demande d’assistance pour l’élaboration d’un cadre réglementaire de “complètement insuffisante”. Maintenant que la FDA a confié la surveillance au Congrès, l’industrie du CBD espère que le changement est enfin en cours. L’avocat général de la table ronde américaine sur le chanvre, Jonathan Miller, a déclaré que la législation serait réintroduite à la Chambre et au Sénat dans les prochaines semaines. “Nous ne sommes pas du tout d’accord avec la FDA sur le fait qu’elle n’a pas le pouvoir de réglementer le CBD”, a déclaré Miller à Vox. “Ce sur quoi nous sommes d’accord, c’est qu’il est temps que le Congrès agisse.”

Miller pense que la fixation de la FDA sur le CBD en tant que produit pharmaceutique est erronée. “Nous sommes complètement en désaccord avec leurs évaluations sur la sécurité du CBD”, dit-il. “La FDA se concentre sur les effets secondaires des produits CBD qui contiennent plusieurs milliers de milligrammes par portion, contrairement à toutes les études que nous avons fournies, mesurant les produits généralement vendus dans les magasins contenant 25, 30, 50 milligrammes – des études qui systématiquement montrer qu’ils n’ont pas d’effets indésirables.

L’accès en vente libre aux produits à base de chanvre et de CBD est essentiel pour les personnes qui les utilisent dans le cadre de leur régime de bien-être, déclare Olivia Alexander, fondatrice et PDG de la marque nationale de produits d’actualité et de bien-être Kush Queen : “C’est particulièrement nécessaire dans les États sans accès au cannabis à usage adulte et aux marchés médicaux coûteux. Kush Queen fournit des résultats de laboratoire pour les produits sur son site Web, et Alexander compte son entreprise parmi quelques sociétés CBD de confiance, y compris Charlotte’s Web, qui est un fournisseur officiel de la Major League Baseball. “Mais il y a aussi des tonnes de marques de cannabinoïdes folles”, dit-elle. “Nous avons besoin d’une réglementation.”

En 2019, la National Cannabis Industry Association (NCIA) a publié un livre blanc décrivant un cadre pour les produits CBD avec quatre voies de réglementation, avec des médicaments pharmaceutiques à une extrémité et des aliments et compléments alimentaires CBD à l’autre. “Nous devons nous assurer que le CBD est étiqueté avec précision et que nous faisons attention aux allégations liées à la santé sur l’emballage”, déclare Bethany Moore, directrice des communications de la NCIA. “Cela devrait être réglementé pour protéger la santé publique, mais c’est un faible risque pour la sécurité.”

Les cultivateurs de chanvre ont également été énormément touchés par l’inaction fédérale ; certains défenseurs du chanvre affirment que la FDA a étouffé l’industrie alors que la montée en flèche de l’offre légale de chanvre a fait chuter les prix, laissant de nombreux agriculteurs incapables de tirer profit de leur récolte. “Il y avait une énorme excitation parmi les agriculteurs après le Farm Bill de 2018 [which legalized the production and sale of hemp], et depuis lors, en raison de l’absence de réglementation de la FDA, les prix de la biomasse du chanvre et du CBD ont chuté de plus de 95 % », explique Miller. “Il y a eu beaucoup de faillites, et de nombreux agriculteurs ont été laissés pour compte.” Il espère que le soutien bipartisan aux producteurs de chanvre au Congrès prévaudra. « Que vous parliez de [Republican] Mitch McConnell ou [Democrat] Ron Wyden – ces deux-là ne sont pas d’accord sur beaucoup de choses, mais ils sont tous les deux très attachés à cela.

Un haussement d’épaules collectif du marché gris

La FDA a refusé une demande d’entretien lorsque Vox a demandé ce qui se passerait, le cas échéant, avec les produits existants. Seront-ils retirés des étagères ? L’agence continuera-t-elle à envoyer des lettres d’avertissement aux entreprises CBD faisant des allégations liées à la santé? Les questions à la FDA sont restées sans réponse, mais, compte tenu de la vitesse à laquelle les régulateurs fédéraux opèrent, le marché gris du CBD semble susceptible de continuer à avancer pour le moment.

Alors que l’industrie attend que le Congrès prenne le relais réglementaire, les magasins CBD et les sites de commerce électronique à travers le pays ont déclaré à Vox qu’ils restaient calmes et continuaient. Lorsqu’ils ont été joints par téléphone, les employés des magasins CBD n’étaient même pas au courant de l’annonce de la FDA ; Vox s’est entretenu avec des employés de la vente au détail et des propriétaires de magasins dans le Rhode Island, le Massachusetts, New York, le Kentucky et le Missouri. “Je ne peux pas dire que j’ai remarqué quoi que ce soit”, a déclaré un employé d’un point de vente new-yorkais de CBD Kratom, une chaîne comptant plus de 50 points de vente dans tout le pays. Une employée de CBD World à Warwick, Rhode Island, a également déclaré qu’elle n’avait encore vu aucun changement dans la politique de vente ou de magasin.

“C’est même la première fois que j’en entends parler”, a déclaré à Vox un membre du personnel de SunMed CBD à Worcester, Massachusetts, ajoutant qu’il pense que la plupart des clients ne réalisent pas que le CBD n’est pas réglementé par la FDA. « Je ne pense pas que cela ait eu un quelconque impact. Le fait que je ne connaisse pas cette information signifie que votre personne moyenne ne connaît pas cette information. Il a déclaré que les clients qui posent des questions sur la sécurité du CBD chez SunMed sont invités à consulter un médecin s’ils ont des inquiétudes concernant les interactions avec les médicaments sur ordonnance, et que tous leurs produits ont des résultats de laboratoire disponibles, y compris des profils de cannabinoïdes et de terpènes, et des informations sur la puissance, les pesticides. , herbicides et métaux lourds.

Le propriétaire du magasin SunMed CBD, Alex Valle, a également été surpris d’apprendre l’annonce de la FDA. “Je n’en avais pas entendu parler, mais je pense [regulation] est attendu depuis longtemps », a-t-il déclaré. “Je pense que c’est fantastique, étant donné que le cannabis est utilisé depuis des milliers d’années. Je suis content qu’ils soient capables d’aller de l’avant avec ça.

Alors que les défenseurs du chanvre et du cannabis espèrent que la décision de la FDA fera pression sur le Congrès pour qu’il réglemente judicieusement le CBD et les autres produits à base de cannabis, la plupart des fournisseurs continuent de faire comme d’habitude. “Je suis juste en train de me détendre jusqu’à ce qu’ils se mettent d’accord”, déclare Alexander, de Kush Queen. “L’annonce de la FDA ne va pas vraiment nous affecter de quelque manière que ce soit.”

Pour l’instant, les consommateurs devront prendre leurs propres décisions quant à l’utilisation ou non des produits CBD, ou attendre plus de données et de réglementation.