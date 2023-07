La FDA va sonder les inquiétudes concernant la boisson énergisante Jake Paul Prime

Une signalisation est visible à l’extérieur du siège de la Food and Drug Administration (FDA) à White Oak, Maryland, le 29 août 2020.

WASHINGTON – La Food and Drug Administration répondra aux préoccupations soulevées par le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, au sujet d’une boisson énergisante caféinée populaire chez les adolescents.

Un porte-parole de l’agence a déclaré qu’il « examinait les préoccupations » décrites dans la lettre de Schumer au commissaire de la FDA, le Dr Robert Califf, concernant les dangers de Prime Energy, une boisson fondée par les stars de YouTube Logan Paul et KSI.

La forme caféinée de la boisson contient presque six fois plus de caféine qu’un 12 oz standard. canette de Coca-Cola, selon Schumer, DN.Y., qui soutient que les médecins sont préoccupés par ses effets sur la santé des enfants.

Prime Energy n’est pas destiné aux personnes de moins de 18 ans, selon un représentant de l’entreprise. Mais Schumer dit qu’il est commercialisé vers ce groupe démographique sur les réseaux sociaux. Les fondateurs Paul et KSI attirent également une base de fans plus jeune.

La boisson « était également conforme à toutes les directives de la FDA avant d’être commercialisée », a déclaré le représentant de la société.

Dans un communiqué, la FDA a déclaré que les adultes en bonne santé peuvent consommer jusqu’à 400 mg de caféine par jour « sans effets dangereux et négatifs sur la santé », mais il n’y a pas de niveau défini pour les enfants. Prime Energy se vante 200mg de caféine.

Pédiatres déconseiller la consommation de caféine aux enfants de moins de 12 ans « et contre toute utilisation de boissons énergisantes pour tous les enfants et adolescents », selon l’American Academy of Child & Adolescent Psychiatry.

« Nous encourageons les soignants et les familles à lire l’étiquette d’un produit avant de donner le produit à leur enfant », a déclaré la FDA. « Les consommateurs doivent faire attention lorsqu’ils consomment pour la première fois un nouvel aliment emballé contenant de la caféine ajoutée si la quantité de caféine dans l’aliment n’est pas déclarée sur l’étiquette. »

– Annika Kim Constantino de CNBC a contribué à ce rapport.