La FDA va examiner de près ses programmes alimentaires et antitabac

Par Cara Murez et Robin Foster Journalistes du HealthDay

Journaliste de la journée de la santé

Dans ses commentaires liminaires lors de l’audience, la sénatrice Tammy Baldwin, présidente du sous-comité de l’agriculture, du développement rural, de la Food and Drug Administration et des agences connexes, a déclaré que “la FDA doit faire mieux”.

JEUDI 21 juillet 2022 (HealthDay News) — La Food and Drug Administration des États-Unis entamera un examen complet de ses programmes alimentaires et antitabac dans un contexte de pénurie très médiatisée de préparations pour nourrissons et de décisions récentes sur les cigarettes électroniques.

“Le manque de communication, les modes de pensée obsolètes et le manque général de leadership ont eu un impact négatif sur l’agence”, a déclaré Baldwin. “De sérieuses inquiétudes subsistent quant à la priorité que la FDA accorde à la sécurité alimentaire et aux faux pas qui ont conduit à des épidémies ou à des pénuries critiques et à des personnes qui tombent malades.”

Lors de la pénurie de préparations pour nourrissons ce printemps, la FDA a facilité l’importation de certaines préparations d’autres pays, et l’agence prévoit de travailler avec des fabricants étrangers pour permettre à leurs produits d’être vendus en permanence aux États-Unis.

Mais les produits alimentaires ne sont pas le seul sujet de préoccupation de l’agence.

La FDA a également fait la une des journaux en juin lorsqu’elle a ordonné à une marque populaire de cigarettes électroniques, Juul Labs, de retirer tous ses produits du marché américain. Mais en juillet, l’agence a temporairement suspendu l’interdiction pendant que la société fait appel de l’action de l’agence.

“Il y a un peu plus de 13 ans, le Congrès a chargé la FDA de réglementer les produits du tabac”, a déclaré Califf dans un communiqué de presse de l’agence annonçant les examens. “Au cours des années qui ont suivi, nous avons fait des progrès importants et pris des décisions réglementaires sur un large éventail de millions de produits. Mais des défis encore plus grands nous attendent alors que nous déterminons comment l’agence gérera les questions politiques complexes et déterminera les activités d’application pour un nombre croissant de de nouveaux produits susceptibles d’avoir des conséquences importantes pour la santé publique. »