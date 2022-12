La FDA signale que l’unité alimentaire de l’agence défectueuse pour un dysfonctionnement sans chef

Les législateurs du Congrès et d’autres demandent depuis longtemps le renforcement de l’autorité et de l’influence de la division alimentaire de l’agence, étant donné les effets d’aliments comme le sucre et le sel ajoutés sur les maladies chroniques mortelles et le bilan des maladies d’origine alimentaire qui représentent environ 128 000 hospitalisations aux États-Unis et 3 000 morts chaque année.

Le rapport faisait suite à des années de plaintes selon lesquelles l’unité alimentaire était édentée, une critique qui a été amplifiée par ce que les critiques considéraient comme la réponse laborieuse et désorganisée de l’agence aux rapports de maladies et de décès infantiles et de conditions insalubres à l’usine de préparations pour nourrissons Abbott Nutrition dans le Michigan. La fermeture de l’usine par l’agence en février a aggravé une pénurie de préparations pour nourrissons qui a laissé les parents se démener pour nourrir leurs bébés pendant des mois plus tôt cette année.

Un examen du New York Times a révélé que la FDA avait déposé une plainte en septembre 2021 concernant un nourrisson du Minnesota hospitalisé avec la bactérie mortelle Cronobactor sakazakii, apparemment après avoir consommé du lait maternisé de la plante. Pourtant, même si les inspecteurs de l’agence ont inspecté l’usine de Sturgis, dans le Michigan, à l’époque, ce n’est qu’en février que les autorités ont prélevé l’usine et découvert la bactérie à proximité des zones de production. Abbott a déclaré que le séquençage génétique n’établissait pas de lien entre les bactéries trouvées dans la plante et la mort de nourrissons infectés par Cronobactor.

La représentante Rosa DeLauro, démocrate du Connecticut et présidente du House Appropriations Committee, qui supervise l’agence, a déclaré dans un communiqué qu’elle était “agréablement surprise par la reconnaissance officielle des problèmes qui affligent le programme alimentaire de la FDA”.

“J’ai hâte de travailler avec la FDA sur la manière dont elle entend mettre en œuvre les réformes positives de ce rapport”, a déclaré Mme DeLauro.