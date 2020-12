Le vaccin Covid-19 développé par Pfizer et BioNTech a été recommandé pour une autorisation d’utilisation d’urgence par les conseillers en vaccins de la FDA. | Angela Weiss / AFP via Getty Images

Les premières doses du vaccin Pfizer / BioNTech devraient bientôt être expédiées.

Un comité consultatif de la Food and Drug Administration a voté 17 contre 4, avec 1 abstention, pour recommander l’autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) pour le premier vaccin contre Covid-19 aux États-Unis. En réponse, des responsables de la FDA ont déclaré vendredi que l’agence accepterait la recommandation du comité et s’efforcerait de publier l’EUA dès que possible.

Le vote très attendu signifie que les agents de santé confrontés à une forte exposition à la maladie et les résidents des établissements de soins de longue durée pourraient commencer à recevoir les premières doses du vaccin à deux doses, développé par Pfizer et BioNTech, en quelques jours. Les premiers 6,4 millions de doses pourraient être expédiés dès vendredi, une fois l’EUA délivrée.

Le Comité consultatif sur les vaccins et les produits biologiques connexes a tenu le vote jeudi après une réunion publique d’une journée entière pour examiner la demande d’autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) pour Pfizer et le candidat vaccin Covid-19 de BioNTech. Le comité a spécifiquement voté pour savoir si les avantages du vaccin Pfizer-BioNTech l’emportent sur les risques chez les personnes âgées de 16 ans et plus.

Qu’un vaccin contre une maladie découvert tardivement l’année dernière serait prête si rapidement est déjà un exploit scientifique inégalé, mais le fait qu’elle soit également basée sur une nouvelle technologie qui a donné une efficacité de 95% dans la prévention des maladies rend cette annonce d’autant plus remarquable.

«Nous prendrons en considération ce que nous avons entendu aujourd’hui pour décider non seulement de la délivrance de l’EUA ici, mais aussi de la manière de faire avancer l’homologation finale de ce produit», a déclaré Marion Gruber, directrice du Bureau de recherche et d’examen des vaccins à la FDA. .

L’homologation du vaccin Pfizer / BioNTech aux États-Unis suit les feux verts des agences de réglementation au Canada et au Royaume-Uni. La semaine prochaine, le comité consultatif du vaccin examinera un autre EUA pour le vaccin Covid-19 en utilisant une approche similaire développée par Moderna.

Mais un vote pour l’autorisation n’est pas le dernier mot pour faire vacciner les gens contre la maladie mortelle. La FDA doit encore émettre une EUA formelle.

Ensuite, le vaccin sera expédié aux établissements de santé et administré en deux doses. Ces étapes présentent leurs propres défis, allant de la conservation du vaccin aux températures glaciales dont il a besoin jusqu’à ce que les patients reviennent pour un vaccin de suivi. Pendant ce temps, de nombreux systèmes de santé administrant des vaccins ont du mal à prendre en charge une énorme augmentation de patients hospitalisés Covid-19.

Ce déploiement fera partie du plus grand effort de vaccination de l’histoire. Mais il n’y aura pas assez de doses pour tout le monde au départ, même pour les personnes placées en tête de file. Pfizer et BioNTech prévoient de produire 50 millions de doses de leur vaccin dans le monde avant la fin de l’année, assez pour 25 millions de personnes – dont la moitié a été promise aux États-Unis. Les premières doses à déployer seront un test crucial du système de distribution de vaccins aux États-Unis, ainsi qu’un test d’acceptation publique et d’intégrité du processus d’essai clinique.

Le vaccin Pfizer / BioNTech est autorisé pour une approbation d’urgence. Maintenant quoi?

L’un des premiers défis du vaccin Pfizer / BioNTech est de le faire arriver là où il doit aller. C’est compliqué par le fait que le vaccin nécessite des températures de moins 70 degrés Celsius (moins 94 degrés Fahrenheit) ou moins, certaines des contraintes de température les plus froides de tout vaccin Covid-19 en cours de développement. Le maintien de la chaîne du froid des usines aux centres de distribution en passant par les hôpitaux est crucial; sinon, le vaccin peut se gâter et devenir inefficace.

Pfizer a développé ses propres conteneurs d’expédition à température contrôlée qui utilisent de la neige carbonique pour maintenir les températures recommandées pour leur vaccin jusqu’à 10 jours. Mais un stockage plus long nécessitera des congélateurs ultra-froids, et peu de cliniques disposent du matériel nécessaire, il sera donc essentiel de chronométrer les expéditions. Il peut également y avoir des pénuries de glace sèche.

Le prochain obstacle consiste à déterminer qui reçoit le vaccin en premier. Les 6,4 millions de doses disponibles au départ sont loin d’être suffisantes pour éteindre la pandémie qui fait rage de Covid-19 qui atteint encore de nouveaux sommets quotidiens hospitalisations et décès.

Un comité consultatif des Centers for Disease Control and Prevention a voté au début de ce mois sur un ensemble de lignes directrices qui donnent la priorité au personnel de santé, ainsi qu’au personnel et aux résidents des établissements de soins de longue durée. Mais ces groupes représentent à eux seuls environ 24 millions de personnes, de sorte que les États, les gouvernements locaux et les groupes de santé doivent encore restreindre ces groupes.

Le vaccin de Pfizer et BioNTech doit également être administré en deux doses espacées de 21 jours. Cela pose un problème car les expériences avec d’autres vaccins montrent que les gens sont vraiment mauvais pour obtenir des vaccins de suivi. Par exemple, jusqu’à la moitié des patients n’ont pas reçu leur deuxième dose du vaccin contre l’hépatite B. Pour le vaccin Covid-19, les effets secondaires de la première dose, les conflits d’horaire ou les pénuries d’approvisionnement peuvent empêcher les receveurs de recevoir la deuxième dose.

La bonne nouvelle est que le vaccin Pfizer / BioNTech peut offrir une certaine protection contre Covid-19 dès la première dose, bien que la formation du blindage prenne quelques jours. En fait, certains experts, y compris l’ancien commissaire de la FDA, Scott Gottlieb, ont fait valoir que la totalité de l’attribution de doses devrait être administrée au plus grand nombre de personnes possible, le plus rapidement possible, plutôt que de suspendre les injections à donner aux personnes en deuxième injection.

« Nous devrions recevoir le plus de coups possible dans nos bras tout de suite », a-t-il déclaré à USA Today lundi. «L’idée que nous devons réduire (les doses) de moitié et en donner la moitié maintenant et la conserver, nous avons donc l’approvisionnement en janvier pour obtenir la deuxième dose … Je ne suis simplement pas d’accord avec cela.

Mais d’autres experts disent il n’y a pas encore assez de données sur une dose unique pour savoir si elle fournira une protection suffisante contre le virus pour la population plus large.

Pendant ce temps, la FDA est susceptible d’autoriser un autre vaccin Covid-19 dans les semaines à venir, ouvrant la voie à la distribution de 25 millions de doses du vaccin Moderna, assez pour 12,5 millions de personnes suivant le schéma à deux doses.

Moncef Slaoui, responsable scientifique de l’opération Warp Speed, le programme du ministère de la Santé et des Services sociaux visant à accélérer et à déployer les vaccins Covid-19, a déclaré qu’il s’attend à ce que 20 millions d’Américains soient vaccinés en décembre, 30 millions de plus en janvier et 50 millions de plus en février alors que d’autres vaccins aux premiers résultats prometteurs sont approuvés.

Les essais cliniques sur les vaccins Covid-19 doivent se poursuivre, mais ils vont devenir plus difficiles à terminer car les participants au placebo partiront pour se faire vacciner

Un EUA est une étape critique, mais ce n’est pas une approbation complète, et cela indique que la FDA veut toujours des réponses à des questions clés, comme la sécurité à long terme. Les normes pour une EUA pour un vaccin sont qu’il y a un besoin urgent de santé publique, le vaccin proposé peut avoir un effet bénéfique et qu’il n’y a pas d’alternatives approuvées. La FDA a également fixé un seuil minimal de 50% d’efficacité pour un vaccin Covid-19, une ligne que plusieurs vaccins ont complètement franchie.

Jusqu’à présent, Pfizer et BioNTech ne rapportent que deux mois de sécurité d’observation pour leur essai clinique de phase 3, bien que les sociétés se soient engagées à continuer de surveiller leurs plus de 43 000 participants à l’essai.

Mais dans le même temps, Covid-19 se propage de manière effrénée aux États-Unis, et plus de 20000 personnes participant à l’essai de Pfizer et BioNTech ont reçu un placebo plutôt que le vaccin proprement dit, les laissant vulnérables à la maladie. Sur les 178 cas signalés de Covid-19 dans le groupe d’essai, 169 étaient dans le groupe placebo. Parmi ceux-ci, 9 dans le groupe placebo et 1 dans le groupe vaccin ont présenté un Covid-19 sévère. Avec le temps, davantage de personnes du groupe placebo tomberont probablement malades et certaines tomberont gravement malades, nécessitant une hospitalisation. Sans intervention, certaines de ces personnes du groupe placebo peuvent mourir.

L’EUA présente maintenant un énorme dilemme pour l’essai clinique. Les personnes du groupe placebo peuvent être à risque de Covid-19, mais si elles reçoivent le vaccin, cela diminuerait la valeur de l’essai et rendrait plus difficile la réponse aux questions sur l’innocuité et l’efficacité, en particulier dans les sous-groupes vulnérables comme les personnes âgées.

Et comme il s’agit d’un essai clinique en double aveugle, ni les receveurs ni les entreprises ne savent qui a reçu le vaccin et qui a reçu le placebo. Vacciner le groupe placebo nécessiterait de briser cette aveugle, et si les participants découvrent dans quel groupe ils appartiennent, ils pourraient changer leur comportement. Les personnes qui ont reçu le vaccin peuvent adopter un comportement plus risqué, tandis que les personnes du groupe placebo peuvent finir par prendre plus de précautions si elles décident de ne pas se faire vacciner elles-mêmes. Ces changements de comportement rendront plus difficile l’isolement des effets du vaccin.

William C. Gruber, vice-président senior pour la recherche et le développement cliniques de vaccins pour Pfizer, a déclaré jeudi au comité consultatif des vaccins de la FDA que la société avait une obligation éthique d’informer les participants à l’essai que le vaccin avait reçu une EUA, mais qu’ils travaillaient à venir trouver des moyens de maintenir autant que possible l’intégrité du procès.

« Les participants éligibles dans le groupe placebo auront la possibilité de recevoir le vaccin », a déclaré Gruber. «Nous discutons actuellement avec la FDA de la meilleure façon de vacciner les receveurs du placebo.»

Gruber a ajouté que l’étude se poursuivrait malgré tout pendant 24 mois, avec une surveillance continue des participants à l’essai. Ce type de suivi à grande échelle et à long terme est essentiel car il peut y avoir des complications rares qui apparaissent qui n’ont pas été détectées sur une période plus courte ou qui n’étaient pas présentes dans le groupe sélectionné de participants à l’essai.

Déjà, le déploiement du vaccin Pfizer / BioNTech au Royaume-Uni a révélé que les personnes souffrant d’allergies sévères pourraient faire face à des complications.

« [T]Il s’attend à ce que les sujets ayant une réaction grave connue – réaction allergique – ne prennent pas le vaccin tant que nous n’avons pas compris exactement ce qui s’est passé ici », a déclaré M. Slaoui aux journalistes mercredi.

Plus de personnes recevant cette inoculation clarifieront davantage les problèmes et préoccupations. Mais il faudra des mois avant que le vaccin commence à limiter les nouveaux cas de Covid-19, car des dizaines de millions de personnes devraient être immunisées avant que la propagation ne commence à ralentir. Et bien que le vaccin Pfizer / BioNTech ait démontré son efficacité contre la maladie, on ne sait toujours pas dans quelle mesure il prévient les infections asymptomatiques. Les scientifiques ne savent pas encore si les personnes vaccinées pourraient encore transmettre le virus à d’autres personnes sans tomber elles-mêmes malades.

Cela signifie que tant qu’il n’y aura pas de vaccination généralisée, les hôpitaux seront toujours aux prises avec un Covid-19 sévère alors que le nombre de cas atteindra de nouveaux sommets. Et le lavage des mains, la distanciation sociale et le port de marques resteront à l’ordre du jour pendant des mois à venir, même pour les personnes qui ont la chance de recevoir un vaccin.