La FDA se penche sur de nouveaux vaccins COVID-19 qui ciblent la souche originale, les variantes émergentes d’Omicron

Les conseillers de la Food and Drug Administration des États-Unis ont recommandé mardi un changement dans la conception des injections de rappel COVID-19 cet automne afin de lutter contre les variantes plus récentes du coronavirus.

Le comité consultatif sur les vaccins et les produits biologiques apparentés de la FDA a voté à 19 contre 2 que la prochaine vague de rappels COVID devrait inclure un composant qui cible la variante Omicron du coronavirus.

La FDA devra décider de la recette exacte, mais attendez-vous à une injection combinée qui ajoute une protection contre Omicron ou certains de ses nouveaux parents au vaccin original. L’agence prévoit de décider début juillet de ce que devrait être la conception des boosters.

Il n’est pas non plus encore clair à qui serait proposé un rappel modifié – ils ne pourraient être recommandés qu’aux personnes âgées ou à haut risque de contracter le virus.

Les scientifiques de la FDA présents à la réunion ont suggéré qu’ils préféraient les vaccins qui cibleraient les sous-variantes BA.4 et BA.5 Omicron, qui sont actuellement dominantes, plutôt que la variante BA.1 Omicron qui a conduit à une augmentation massive des infections l’hiver dernier.

On estime que les sous-variantes à propagation rapide BA.4 et BA.5 d’Omicron représentent 52% des cas de coronavirus aux États-Unis au 25 juin, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis. dit mardi. Les deux sous-lignées représentaient plus d’un tiers des cas américains pour la semaine du 18 juin.

Une infirmière administre une dose d’un vaccin COVID-19 à Surrey, en Colombie-Britannique, le 17 mai 2021. (Darryl Dyck/La Presse canadienne)

Le Dr Isaac Bogoch, spécialiste des maladies infectieuses au Toronto General Hospital, a déclaré à CBC News dans une interview diffusée mardi que BA.5 représente “probablement environ 20% de tous les COVID en ce moment au Canada”. Le suivi de Santé Canada au 24 juin avait suivi BA.5 dans 15% de toutes les infections au COVID-19 dans le pays, avec 8% des cas caractéristiques de BA.4.

“Meilleure correspondance” avec les souches existantes nécessaires

Le Dr Peter Marks, directeur du Center for Biologics Evaluation and Research de la FDA, a déclaré que le régulateur espère lancer une campagne de rappel avec un vaccin réorganisé d’ici octobre.

“Plus la correspondance des vaccins avec la souche en circulation, nous pensons, peut correspondre à une efficacité améliorée du vaccin, et potentiellement à une meilleure durabilité de la protection”, a déclaré Marks lors de la réunion d’experts externes auprès de l’agence.

Le Dr Kanta Subbarao, représentant un comité consultatif de l’Organisation mondiale de la santé qui a également examiné la question, a déclaré qu’elle préférait les vaccins à base de BA.1, suggérant qu’ils pourraient générer une réponse immunitaire plus large car cette variante est plus distincte du virus d’origine que ses sous-variantes successeurs. .

“Notre objectif ici est d’obtenir une immunité plus large contre les variantes en circulation et émergentes”, a déclaré Subbarao, notant qu’essayer de faire correspondre la variante qui pourrait circuler à l’automne est difficile en raison de l’incertitude quant à la trajectoire de l’évolution du virus.

REGARDER l ‘Leçon biologique à apprendre’ sur pourquoi certains n’attrapent pas COVID: Chercher pourquoi certaines personnes ne contractent pas le COVID-19 malgré l’exposition Des scientifiques au Canada et dans le monde tentent de résoudre un mystère lié à la COVID-19 – pourquoi certaines personnes n’ont-elles jamais été testées positives, malgré leur exposition ? Et pourraient-ils être génétiquement résistants au virus ?

Encourager l’adoption par un public fatigué par plus de deux ans de pandémie sera un défi. Seulement la moitié des Américains vaccinés ont reçu un premier rappel. Seul un quart des personnes éligibles à un rappel supplémentaire l’ont utilisé.

Au Canada, le suivi de Santé Canada indique que près de 56 % des personnes de 12 ans et plus sont considérées comme complètement vaccinées, avec au moins une dose supplémentaire.

L’admissibilité à une dose supplémentaire au-delà a varié selon la province. À l’échelle nationale, 20 % des 60 à 69 ans sont considérés comme entièrement vaccinés avec deux doses supplémentaires, ce taux étant de près de 42 % pour les 70 à 79 ans et de près de 50 % pour les 80 ans et plus.

Le comité consultatif sur les vaccins de Santé Canada se réunira ensuite les 4 et 5 juillet.

Les fabricants de vaccins présentent leurs découvertes sur de nouvelles formules

Pfizer, Moderna et Novavax ont présenté des données lors de la réunion américaine. Les trois sociétés ont testé des versions de leurs vaccins mises à jour pour lutter contre la variante BA.1 Omicron.

Moderna a déclaré qu’il serait prêt avec “quelques centaines de millions” de vaccins bivalents ou à double ciblage conçus pour combattre BA.1 d’ici septembre. Ce serait fin octobre ou début novembre s’il devait concevoir un vaccin ciblant les nouvelles sous-variantes, a indiqué la société.

Pfizer a déclaré que lui et son partenaire BioNTech avaient déjà une quantité importante de vaccin BA.1 prêt et se préparaient à produire une grande quantité de vaccin ciblant BA.4 et BA.5. Il a déclaré que l’un ou l’autre pourrait être prêt pour un déploiement début octobre.

Moderna et Pfizer ont tous deux déclaré que leurs vaccins respectifs incluant BA.1 avaient généré une meilleure réponse immunitaire contre Omicron que leurs vaccins actuels, qui ont été conçus pour le virus original qui a émergé de Chine.

Ils ont déclaré que leurs nouveaux vaccins semblent également fonctionner contre BA.4 et BA.5, mais que la protection n’est pas aussi forte que contre BA.1.

Novavax, quant à lui, attend l’autorisation de la FDA pour un type plus traditionnel de vaccin COVID-19, avec des injections à base de protéines. Novavax a fait valoir mardi qu’un rappel de son vaccin régulier promet une bonne réponse immunitaire contre les nouvelles variantes d’Omicron sans changement de recette.

Le vaccin Novavax, connu sous le nom de Nuvaxovid, a été autorisé pour utilisation chez les Canadiens de 18 ans et plus par Santé Canada en février.