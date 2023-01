La FDA s’apprête à lever les restrictions sur le don de sang pour les hommes homosexuels et à permettre aux hommes monogames de donner – rapport

La FDA serait prête à assouplir les restrictions de don de sang pour les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes.

Selon le Washington Post, l’agence devrait annoncer des changements dans les prochains jours.

Les hommes gais et bisexuels vivant dans des relations monogames pourront bientôt donner leur sang.

La Food and Drug Administration est sur le point d’assouplir les restrictions de don de sang pour les hommes homosexuels et bisexuels après des années à interdire à beaucoup d’entre eux de donner du sang, Le Washington Post a rapporté jeudi.

Un responsable anonyme familier avec l’affaire a déclaré au média que les hommes homosexuels dans des relations monogames pourront bientôt donner du sang, même s’ils ne se sont pas abstenus de relations sexuelles depuis plusieurs mois, mettant fin à une politique de plusieurs décennies née de la crise du sida.

L’assouplissement prévu intervient alors que les banques de sang et les organisations LGBT ont fait pression pour une politique plus égalitaire ces dernières années, avec la Association médicale américaine qualifiant l’interdiction de “discriminatoire” en janvier 2022.

La FDA n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire et de confirmation d’Insider.

La source anonyme a déclaré au Post que les nouvelles limitations visent à maintenir l’approvisionnement en sang exempt de VIH en se concentrant plus strictement sur le comportement sexuel par opposition au sexe ou à l’orientation d’une personne.

La FDA a assoupli les restrictions en avril 2020“urgentent et besoin immédiat de sang.” La mise à jour 2020 a remplacé un amendement de 2015 qui limitait les dons d’hommes qui n’avaient pas eu de relations sexuelles avec un homme depuis un an.

Les hommes qui sont désormais éligibles pour donner du sang devront probablement attendre la fin de 2023 pour le faire, selon The Post, car la FDA apporte les derniers changements après une période de commentaires publics.

Malgré les reportages des médias sur les changements probables, certains défenseurs des LGBT attendent pour célébrer jusqu’à ce qu’ils voient eux-mêmes les nouvelles directives.

Cole Williams, 22 ans, étudiant en soins infirmiers et en sciences politiques à l’Université de Cincinnati et fondateur de Fierté et Plasma, a déclaré à Insider qu’il accueillerait favorablement toute diminution des politiques discriminatoires, mais espérait que les changements se concentreraient sur des risques plus individualisés, y compris le type de sexe dans lequel les donateurs s’engagent au lieu d’un ajustement général à la politique existante en matière de genre.

“Tout pas en avant avec des politiques moins restrictives est une victoire”, a-t-il déclaré. “Mais je ne m’attends pas à ce que la politique disparaisse complètement.”

“Le VIH n’est pas une maladie qui ne cible que la communauté queer et les hommes queer. N’importe qui peut l’avoir”, a ajouté Williams. “Ainsi, dire qu’un individu hétérosexuel est totalement exempt de risque alors que toutes les personnes homosexuelles sont soumises à un risque élevé, ce n’est tout simplement pas une science précise.”