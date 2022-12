La FDA retire l’anticorps bebtelovimab parce qu’il n’est pas efficace contre l’omicron BQ.1

Une usine de fabrication pharmaceutique Eli Lilly and Company est photographiée au 50 ImClone Drive à Branchburg, New Jersey, le 5 mars 2021.

Le bebtélovimab est une injection à dose unique administrée aux personnes qui attrapent le Covid et qui courent un risque élevé de développer une maladie grave, mais ne peuvent prendre aucun autre traitement approuvé par la FDA comme l’antiviral oral Paxlovid. De nombreuses personnes dont le système immunitaire est affaibli, telles que les patients ayant subi une greffe d’organe, ne peuvent pas prendre Paxlovid avec d’autres médicaments dont elles ont besoin.

Le Département de la santé et des services sociaux suspend les demandes en attente de bebtélovimab, et le fabricant Eli Lilliy a également interrompu la distribution commerciale du traitement par anticorps jusqu’à nouvel ordre, selon l’avis de la FDA.

La FDA, dans un avis mercredi , a déclaré que l’utilisation du bebtélovimab n’est pas approuvée car il ne devrait pas neutraliser les sous-variantes omicron BQ.1 et BQ.1.1. Ils sont à l’origine de 57% des nouvelles infections à l’échelle nationale et représentent la majorité des cas dans toutes les régions des États-Unis sauf une.

Un anticorps monoclonal clé utilisé pour traiter les personnes dont le système immunitaire est affaibli et qui attrapent Covid n’est plus autorisé aux États-Unis car il n’est pas efficace contre les sous-variantes émergentes d’omicron.

Les responsables américains de la santé ont averti que les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont confrontées à un risque accru de Covid cet hiver, car davantage de sous-variantes d’omicron évasives immunitaires menacent d’éliminer les traitements par anticorps sur lesquels elles comptent pour rester à l’abri de Covid.

Le Dr Ashish Jha, le coordinateur Covid de la Maison Blanche, a déclaré en octobre que l’échec du Congrès à adopter un financement supplémentaire pour Covid signifie que les traitements diminueront car de nouvelles variantes les rendront inefficaces.

“Nous avions espéré qu’au fil du temps, au fur et à mesure que la pandémie progressait, au fur et à mesure de notre lutte contre ce virus, nous élargirions notre armoire à pharmacie”, a déclaré Jha aux journalistes. “En raison du manque de financement du Congrès, cette armoire à pharmacie a en fait diminué et cela met en danger les personnes vulnérables.”

Le président Joe Biden a appelé les personnes dont le système immunitaire est affaibli à consulter leur médecin sur les précautions supplémentaires à prendre cet hiver pour rester en sécurité.