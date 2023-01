La FDA retire Evusheld car il n’est pas efficace contre les sous-variantes

Injection d’Evusheld (tixagevimab et cilgavimab), un nouveau traitement COVID-19 que les gens peuvent prendre avant de devenir symptomatique. (Chris Sweda/Chicago Tribune/Tribune News Service via Getty Images)

La Food and Drug Administration a retiré jeudi son autorisation pour AstraZeneca ‘s Evusheld, une injection d’anticorps sur laquelle les personnes dont le système immunitaire était affaibli comptaient pour une protection supplémentaire contre le Covid-19.

La FDA a retiré Evusheld du marché car il n’est pas efficace contre plus de 90% des sous-variantes de Covid qui circulent actuellement aux États-Unis

La sous-variante omicron XBB.1.5, qui est capable d’éviter les anticorps qui bloquent l’infection, a rapidement augmenté aux États-Unis et cause maintenant 49 % des nouveaux cas, selon données des Centers for Disease Control and Prevention.

Evusheld n’est pas non plus efficace contre les sous-variantes BQ.1, BQ.1.1 et XBB. Ensemble avec XBB.1.5, les versions de Covid résistantes à Evusheld représentent désormais près de 93% des nouveaux cas aux États-Unis

“L’action d’aujourd’hui pour limiter l’utilisation d’Evusheld empêche d’exposer les patients à d’éventuels effets secondaires d’Evusheld tels que des réactions allergiques, qui peuvent être potentiellement graves, à un moment où moins de 10 % des variants circulant aux États-Unis provoquant une infection sont sensibles au produit. “, a déclaré la FDA dans un communiqué jeudi.

Les personnes dont le système immunitaire est affaibli, comme les patients en chimiothérapie anticancéreuse et les patients ayant subi une greffe d’organe, font partie des groupes les plus vulnérables aux maladies graves de Covid. Beaucoup prennent Evusheld comme couche de protection supplémentaire car les vaccins ne déclenchent pas une forte réponse immunitaire pour eux.

La décision de retirer Evusheld intervient plus d’un mois après que la FDA a retiré un traitement par anticorps appelé bebtelovimab parce qu’il n’était pas efficace contre les sous-variantes BQ.1 et BQ.1.1.

Evusheld se prend à titre préventif avant une exposition au Covid. Il s’agit d’une combinaison d’anticorps, le cilgavimab et le tixagevimab, pris en deux injections tous les six mois.

Un peu plus d’un million de doses d’Evusheld ont été distribuées aux États-Unis depuis que la FDA a autorisé les injections en décembre 2021, selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux. Environ 720 000 de ces doses ont en fait été administrées à des patients.

Plus de 7 millions d’adultes aux États-Unis ont un système immunitaire affaibli. Ils représentaient environ 12% des hospitalisations Covid, alors qu’ils ne représentaient que 3% de la population, selon une étude du CDC qui a examiné les données de 10 États.

Il n’y a actuellement aucun remplacement pour Evusheld. Le Dr Ashish Jha, chef du groupe de travail Covid de la Maison Blanche, a accusé le Congrès de la diminution du nombre de traitements. Il a déclaré que l’échec des législateurs à adopter un financement supplémentaire de Covid signifie qu’il n’y a pas d’argent à investir dans de nouveaux anticorps.

“Nous avions espéré qu’au fil du temps, au fur et à mesure que la pandémie progressait, au fur et à mesure de notre lutte contre ce virus, nous élargirions notre armoire à pharmacie”, a déclaré Jha aux journalistes en octobre. “En raison du manque de financement du Congrès, cette armoire à pharmacie a en fait diminué et cela met en danger les personnes vulnérables.”

Le président Joe Biden a dit aux personnes dont le système immunitaire était affaibli de consulter un médecin.

“De nouvelles variantes peuvent rendre certaines protections existantes inefficaces pour les immunodéprimés”, a déclaré le président en octobre. “Malheureusement, cela signifie que vous pourriez courir un risque particulier cet hiver. Je vous exhorte à consulter vos médecins sur les bonnes mesures à prendre pour vous protéger, prenez des précautions supplémentaires.”