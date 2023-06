La FDA réfléchit aux importations de chimiothérapie à l’étranger

WINDSOR, ON – 8 MAI : Dawn Deslippe, technicienne en pharmacie autorisée, étiquette soigneusement la dose de carboplatine de Diane, l’un des deux médicaments de chimiothérapie qu’elle recevra lors de cette visite. Chaque étape du processus implique la vérification d’au moins deux personnes. L’hôpital prépare maintenant les médicaments de chimiothérapie eux-mêmes plutôt que de les faire pré-mélanger. Diane Marley, 48 ans, est atteinte d’un cancer à l’hôpital régional de Windsor. Elle a reçu un diagnostic de cancer du sein en décembre. Elle termine son régime de chimio dans les prochaines semaines. Elle fait partie des centaines de patients cancéreux de l’Ontario qui ont reçu une chimiothérapie diluée au cours de la dernière année et qui suivent toujours un traitement pour vaincre la maladie. (Richard Lautens/Toronto Star via Getty Images)

Ee Food and Drug Administration – confronté à une pénurie nationale de plus d’une douzaine de médicaments contre le cancer – envisage d’autoriser l’importation temporaire de médicaments de chimiothérapie de fabricants étrangers qui ne sont actuellement pas autorisés à distribuer aux États-Unis, a déclaré à CNBC un porte-parole de l’agence.

La FDA n’a pas précisé quels fabricants seraient des candidats potentiels pour autoriser l’importation temporaire de ces médicaments jusqu’à ce que les fabricants agréés soient en mesure de répondre aux besoins des patients.

Mais, « dans ces cas, nous évaluons très soigneusement la qualité du produit étranger, en nous assurant qu’il est sans danger pour les patients américains », a déclaré le porte-parole.

Dans le passé, la FDA a pris des mesures similaires pour assouplir les restrictions sur les importations face à des pénuries de médicaments. À l’été 2022, la FDA a autorisé l’importation de lait maternisé provenant de fabricants non agréés par l’agence alors qu’il y avait une grave pénurie de lait maternisé aux États-Unis.

L’American Society of Clinical Oncology prévoit que les pénuries se poursuivront jusqu’en juin, mais s’atténueront ensuite, en particulier si la FDA lève les restrictions à l’importation, selon le Dr Julie Gralow, médecin-chef de ce groupe.

« Nous espérons et estimons qu’une fois que nous aurons traversé le mois prochain, nous aurons un approvisionnement plus stable », a déclaré Gralow.

Au moins 14 médicaments anticancéreux sont actuellement en pénurie aux États-Unis

Mais les médecins des hôpitaux du pays affirment que la situation est particulièrement grave pour deux médicaments – le cisplatine et le carboplatine – car ils sont si fondamentaux et largement utilisés dans le traitement du cancer.

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré que le cisplatine et le carboplatine sont essentiels pour les soins de santé de base.

Intas Pharmaceuticals, l’un des plus grands fabricants de ces médicaments, a temporairement arrêté la production et on ne sait pas quand l’entreprise reprendra la fabrication.

Selon le Institut national du cancer.

Et plus de 100 000 Américains ont été diagnostiqués en 2022 avec des cancers qui peuvent être traités avec du carboplatine ou du cisplatine, des médicaments génériques qui sont sur le marché depuis des décennies, selon l’American Society of Clinical Oncology.

Ces médicaments sont utilisés pour traiter un large éventail de maladies, notamment les cancers des testicules, des ovaires, du sein, du poumon, de la vessie et de la tête et du cou.

Les pénuries de médicaments ont obligé certains hôpitaux à rationner les médicaments en réduisant les doses pour étendre leur approvisionnement et à donner la priorité aux patients qui bénéficieraient le plus du traitement.

Certains patients atteints de cancer pourraient mourir si les pénuries ne sont pas rapidement résolues, ont déclaré les médecins.

« Les législateurs du pays doivent comprendre qu’il s’agit d’un gros problème à ce stade, où à moins que quelque chose ne change dans les prochaines semaines, cela peut conduire à une grande urgence nationale du point de vue des patients et des soins de santé », a déclaré le Dr Abdul. Rafeh Naqash, médecin au Stephenson Cancer Center de l’Université de l’Oklahoma.

Naqash a déclaré que son établissement est sur le point de manquer de carboplatine. Il a déclaré que les pénuries sont un problème de sécurité nationale qui doit être rapidement résolu.

« Les choses ont empiré sur le terrain. Quelque chose doit se passer et changer immédiatement », a déclaré Naqash, spécialiste du cancer du poumon.

Il a dit qu’il avait récemment dû informer un patient qu’il ne recevrait pas de carboplatine en raison de la pénurie.

De telles conversations deviendront probablement plus courantes dans les semaines à venir si les secours ne viennent pas, a déclaré Naqash.

Naqash a déclaré qu’il ne comprenait pas pourquoi les États-Unis ne disposaient pas d’un stock national de ces médicaments pour combler le vide dans les situations d’urgence.

Philip Schwieterman, directeur des services d’oncologie et de perfusion au système de santé de l’Université du Kentucky, a déclaré: « Si je vais à l’épicerie et que je veux un kiwi, il y a généralement des kiwis là-bas. »

« Cela me dépasse l’esprit que si je veux du cisplatine, je ne peux pas obtenir de cisplatine même si cela sauve des vies », a déclaré Schwieterman.