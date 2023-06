La FDA recommande que les tirs Covid mis à jour ciblent la sous-variante omicron XBB.1.5 cet automne – NBC Los Angeles

La Food and Drug Administration des États-Unis a recommandé aux fabricants de vaccins Covid de faire des injections à souche unique pour l’automne qui ciblent la sous-variante omicron XBB.1.5.

Vendredi, la Food and Drug Administration américaine recommandé que les fabricants de vaccins Covid fabriquent à souche unique coups pour la chute qui cible la sous-variante omicron XBB.1.5le souche dominante du virus à l’échelle nationale.

« Sur la base de la totalité des preuves, la FDA a conseillé aux fabricants qui mettront à jour leurs vaccins COVID-19, qu’ils devraient développer des vaccins avec une composition monovalente XBB 1.5 », a déclaré l’agence dans un communiqué. libérerse référant aux sociétés pharmaceutiques Pfizer, Moderne et Novavax.

Monovalent signifie qu’un tir est conçu pour protéger contre une variante de Covid.

XBB.1.5 est un descendant du variante omicronqui a provoqué des cas aux États-Unis pic à des niveaux records au début de l’année dernière. C’est aussi l’une des souches les plus immuno-évasives à ce jour.

XBB.1.5 représentait près de 40% de tous les cas de Covid aux États-Unis début juin, selon données des Centers for Disease Control and Prevention. Cette proportion diminue lentement, tandis que les cas des variantes connexes XBB.1.16 et XBB.2.3 augmentent.

La décision de la FDA est conforme à ce qu’un groupe consultatif de l’agence recommandé jeudi.

Ce panel a voté à l’unanimité que les nouveaux jabs devraient être monovalents et cibler un membre de la famille XBB. Les conseillers ont également généralement convenu que cibler XBB.1.5 serait l’option la plus idéale.

La sélection de la FDA est également une bonne nouvelle pour Pfizer, Moderna et Novavax.

Les trois sociétés ont déjà développé des versions mises à jour de leurs plans qui ciblent XBB.1.5. Les données préliminaires que chaque entreprise a présentées jeudi suggèrent que ces piqûres produisent de fortes réponses immunitaires contre toutes les variantes de XBB.

« Novavax est encouragé par l’annonce d’aujourd’hui de la FDA, et le candidat vaccin XBB 1.5 COVID de la société est fabriqué à l’échelle commerciale avec l’intention d’être sur le marché pour la campagne de vaccination d’automne », a déclaré un porte-parole de Novavax dans un communiqué à CNBC.

Pfizer a déclaré qu’il serait en mesure de livrer un tir monovalent ciblant XBB.1.5 d’ici juillet. Moderna et Novavax n’ont pas fourni de délais de livraison précis.

Le Dr Peter Marks, chef de la division des vaccins de la FDA, a suggéré jeudi que les vaccins mis à jour pourraient être mis à la disposition du public vers septembre.