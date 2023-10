La FDA propose d’interdire les défrisants contenant du formaldéhyde

La Food and Drug Administration propose d’interdire l’utilisation du formaldéhyde comme ingrédient dans les défrisants, une étape importante dans la sensibilisation aux dangers potentiels que ces produits créent pour les nombreuses femmes noires qui les utilisent généralement.

Le règle proposée interdirait le produit chimique dans les produits lissants ou lissants, également appelés défrisants. La FDA décourage actuellement les consommateurs d’utiliser des produits lissants contenant du formaldéhyde et des ingrédients similaires, selon un rapport. fiche descriptive de l’agence.

La FDA n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Le formaldéhyde est un gaz incolore et inflammable utilisé dans une grande variété de produits ménagers, notamment des médicaments et des cosmétiques, selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes. Il est hautement toxique et une exposition répétée peut irriter les yeux, la peau, les poumons et la gorge. Il est également lié à certains cancers, notamment la leucémie myéloïde, un cancer qui survient dans le sang et la moelle osseuse, selon le Institut national du cancer.

Même les produits qui ne contiennent pas de formaldéhyde comme ingrédient principal peuvent contenir d’autres ingrédients qui, lorsqu’ils sont chauffés, peuvent être convertis en formaldéhyde, comme le méthylène glycol, que l’on trouve dans certains produits de défrisage. Certains savons, shampoings, lotions et produits de nettoyage contiennent du formol, qui est du formaldéhyde. dissous dans l’eau.

La loi actuelle n’exige pas que la FDA approuve les produits et ingrédients cosmétiques avant leur mise sur le marché – uniquement les additifs colorants, selon l’agence. site web. Les entreprises et les personnes vendant des produits ont la responsabilité légale de garantir la sécurité de leurs produits, affirme l’agence, mais la loi et les réglementations fédérales n’obligent pas les entreprises à partager leurs informations de sécurité avec la FDA.

Les recherches menées ces dernières années ont contribué à sensibiliser les gens aux dangers potentiels liés à l’utilisation de défrisants chimiques. Une étude publiée l’année dernière par les National Institutes of Health a révélé que les femmes qui avaient utilisé des produits chimiques pour lisser les cheveux plus de quatre fois au cours de l’année précédente étaient plus de deux fois plus probable développer un cancer de l’utérus par rapport à celles qui n’ont pas utilisé les produits. Bien que l’étude n’ait pas collecté d’informations sur les marques ou les ingrédients spécifiques utilisés par les participantes, les chercheurs ont noté que le formaldéhyde, les parabènes et d’autres ingrédients présents dans les lisseurs chimiques peuvent contribuer à un risque accru de cancer de l’utérus.

Une recherche supplémentaire publiée ce mois-ci par la Black Women’s Health Study de l’Université de Boston – une étude de longue durée, lancée en 1995, qui suit la santé de 59 000 femmes noires – a révélé que les femmes noires ménopausées qui utilisaient des lisseurs chimiques à long terme avaient un risque plus élevé de développer cancer de l’utérus. L’étude a été conçue pour souligner les dangers des lisseurs chimiques et aider à identifier des alternatives plus sûres, a déclaré l’auteur principal de l’étude, Kimberly Bertrand, professeur agrégé de médecine à la faculté de médecine de l’université de Boston.

« Nous savons que ces produits sont très mal réglementés par le gouvernement fédéral quant à ce qui s’y trouve », a déclaré Bertrand. « Vous ne pouvez pas regarder l’étiquette d’un ingrédient et savoir qu’il contient ces perturbateurs endocriniens. Ils ne mentionnent pas les phtalates et les parabènes sur la boîte – ils parlent de parfum et de conservateur. Les femmes ne savent donc pas vraiment à quoi elles sont exposées.

Les perturbateurs endocriniens sont souvent présents dans les lisseurs chimiques et peuvent être absorbés par l’organisme lorsque le produit est appliqué sur le cuir chevelu, a expliqué Bertrand. Les produits chimiques peuvent interférer avec le système endocrinien ou hormonal du corps, et ils sont liés à l’apparition précoce de la puberté, des tumeurs fibromes et de l’infertilité, a-t-elle déclaré.

Un montant supplémentaire de étude publié par l’American Journal of Epidemiology en mars a révélé que l’utilisation actuelle et antérieure de lisseurs chimiques était associée à une baisse de la fertilité chez les femmes.

Plusieurs femmes noires ont poursuivi Revlon, L’Oréal et d’autres marques de cosmétiques au cours de l’année écoulée, alléguant que les produits de lissage des cheveux de ces sociétés leur avaient amené à développer un cancer de l’utérus, un cancer du sein et d’autres complications de santé. Dans d’autres cas, les femmes ont également affirmé que les produits provoquaient l’infertilité.

L’interdiction proposée par la FDA intervient des mois après que les représentants Ayanna Pressley, démocrate du Mass., et Shontel Brown, démocrate de l’Ohio, ont écrit un lettre ouverte en mars, demandant à l’agence fédérale d’enquêter pour déterminer si les lisseurs chimiques contiennent des substances cancérigènes qui entraînent un risque plus élevé de développer un cancer de l’utérus. De nombreuses femmes noires utilisent de tels produits lissants pour s’adapter aux normes sociétales en raison du sentiment anti-cheveux noirs, indique la lettre.

En plus de l’interdiction proposée par la FDA, Pressley et d’autres défenseurs ont fait pression en faveur de politiques telles que la création d’un monde respectueux et ouvert pour les cheveux naturels, connue sous le nom de CROWN Act, qui interdit la discrimination en matière d’emploi et d’éducation basée sur la texture des cheveux. Depuis que la Chambre des représentants a adopté le projet de loi en mars 2022, plus de 20 États ont emboîté le pas, dont Texasoù un adolescent noir a été suspendu cette année après que les responsables de l’école ont déclaré que ses dreadlocks violaient le code vestimentaire du district.

La date cible pour l’interdiction proposée par la FDA est avril.

