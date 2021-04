Sur cette illustration photo, des paquets de cigarettes au menthol sont posés sur une table, le 15 novembre 2018 à New York.

La Food and Drug Administration américaine a annoncé jeudi qu’elle proposerait une interdiction des cigarettes au menthol aux États-Unis, mettant à rude épreuve les futures ventes de cigarettes des fabricants de l’industrie du tabac.

Le menthol est la dernière saveur autorisée pour les cigarettes, selon la FDA, et a été utilisé de manière disproportionnée par les jeunes, les personnes de couleur et les communautés à faible revenu.

<< Grâce à ces mesures, la FDA contribuera à réduire considérablement l'initiation des jeunes, à augmenter les chances de sevrage tabagique chez les fumeurs actuels et à remédier aux disparités en matière de santé vécues par les communautés de couleur, les populations à faible revenu et les personnes LGBTQ +, qui sont tous beaucoup plus susceptibles d'utiliser ces produits du tabac », a déclaré Janet Woodcock, commissaire par intérim de la FDA, dans un communiqué de presse.

Cette décision intervient après des années de délibérations de la part des responsables de la santé publique afin d’aider les fumeurs à faire la transition vers des méthodes moins nocives, telles que les produits non combustibles.

