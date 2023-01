La FDA propose de nouvelles limites de plomb pour les aliments pour bébés

La Food and Drug Administration a proposé mardi de nouvelles limites sur le plomb dans les aliments pour bébés, dans le but de réduire l’exposition à une toxine qui peut nuire au développement de l’enfant.

Les limites de plomb s’appliquent aux aliments transformés consommés par les enfants de moins de deux ans. Dans un communiqué, le commissaire de la FDA, le Dr Robert Califf, a déclaré que les limites réduiraient l’exposition au plomb de ces aliments jusqu’à 27 %.

Les limites de plomb proposées ne sont pas juridiquement contraignantes pour l’industrie, mais la FDA a déclaré qu’elle les utiliserait comme facteur pour décider de prendre des mesures d’exécution contre une entreprise pour avoir vendu des aliments contaminés.

L’agence a proposé les limites de concentration de plomb suivantes pour les aliments pour bébés :

10 parties par milliard pour les fruits, les légumes, les yaourts, les crèmes anglaises et les puddings, les mélanges et les viandes à ingrédient unique. Cela réduirait l’exposition de 26 %.

20 parties par milliard pour les légumes-racines. Cela réduirait l’exposition de 27 %.

20 parties par milliard pour les céréales sèches. Cela réduirait l’exposition de 24 %.

Le plomb est toxique et particulièrement dangereux pour les jeunes enfants. Il peut altérer le développement du cerveau et du système nerveux, entraînant des troubles d’apprentissage et des difficultés de comportement.

L’exposition au plomb par l’alimentation des enfants de 1 à 3 ans a diminué de 97 % depuis les années 1980, selon la FDA. Bien que des progrès aient été réalisés au fil des ans, l’agence a lancé un effort en 2021 pour réduire autant que possible les niveaux de plomb, d’arsenic, de cadmium et de mercure dans les aliments pour enfants.

Selon la FDA, les aliments consommés par les enfants peuvent contenir du plomb en raison de la contamination de l’eau ou du sol, de l’activité industrielle et des anciens équipements contenant du plomb utilisés pour fabriquer des aliments. L’agence a déclaré qu’il n’est pas possible d’éliminer complètement le plomb de l’approvisionnement alimentaire, mais les limites devraient pousser l’industrie à prendre des mesures pour réduire sa présence autant que possible.