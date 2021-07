La FDA prolonge la durée de conservation du vaccin J&J à 6 mois, après que les États restent inondés de millions de doses presque expirées – RT USA News

La FDA a accepté de prolonger la durée de conservation du vaccin contre le coronavirus de Johnson & Johnson à six mois, repoussant la date d’expiration pour la deuxième fois alors que les États « noyés » dans les vaccins luttent pour s’en débarrasser.

La société Big Pharma a déclaré que la Food and Drug Administration avait approuvé la nouvelle date d’expiration dans un communiqué mercredi, ajoutant que la décision était « sur la base des données des études d’évaluation de la stabilité en cours, qui ont démontré que le vaccin est stable à six mois. »

Le régulateur lui-même a déclaré dans une lettre à J&J que la durée de conservation prolongée s’appliquerait également aux lots qui avaient déjà expiré, à condition qu’ils soient stockés à certaines températures.

La prolongation de mercredi est la deuxième approuvée pour le tir J&J, la FDA prolongeant sa durée de vie initiale de trois mois à quatre mois et demi le 10 juin. Cette décision est intervenue alors que les responsables de plusieurs États ont averti que leurs doses inutilisées expirerait avant la fin juin, bien que des préoccupations similaires persistent.

La semaine dernière, le journal médical Stat a rapporté que « plusieurs services de santé de l’État » avait récemment demandé au gouvernement fédéral de « redistribuer leur approvisionnement vers d’autres pays », faisant craindre que les doses ne se détériorent bientôt.

« Nous nous noyons dans ce genre de choses » Robert Ator, qui dirige le déploiement des vaccins dans l’Arkansas, a parlé du stock de l’État. « Ça commence à devenir un peu idiot et nous voulons nous assurer que nous sommes de bons stewards. »

Stat a observé que les déchets pourraient être évités si les responsables de la santé acceptaient de prolonger la durée de conservation des vaccins, mais a noté « ces dates d’expiration ne peuvent être prolongées que jusqu’à présent. »

Dans le New Jersey, le Delaware et la Pennsylvanie seulement, plus de 800 000 doses de J&J risquaient d’être gaspillées fin juin, alors que les responsables de la santé luttaient pour convaincre les résidents de prendre le vaccin. Une partie de la réticence peut provenir d’une ordonnance de la FDA pour arrêter le déploiement de J&J en avril pour examiner les effets secondaires potentiellement graves. Bien qu’il ait déterminé que les effets indésirables étaient très rares, cette peur – ainsi que d’autres depuis – a peut-être suffi à décourager certains résidents pour de bon.

Alors que le vaccin de J&J était très attendu en raison de sa formulation en un seul coup, les concurrents Pfizer et Moderna l’ont largement battu au poing, avec leurs propres jabs accordés en urgence des mois avant celui de J&J. De plus, les deux sociétés rivales ont déjà fourni plus qu’assez de doses pour vacciner tous les Américains éligibles, avec 150 millions d’habitants déjà entièrement immunisés avec leur vaccin à deux doses. Cela est comparé à seulement 13 millions pour le vaccin de J&J.





