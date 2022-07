La FDA pourrait autoriser une pilule contraceptive qui ne nécessite pas d’ordonnance

La première pilule contraceptive disponible sans ordonnance aux États-Unis a une chance de devenir une réalité. HRA Pharma a déposé une demande auprès de la Food and Drug Administration des États-Unis pour la vente sans ordonnance de sa “mini pilule”, selon un lundi annonce de la société mère de HRA Pharma, Perrigo.

Le médicament spécifique dans l’application est Opill, une pilule progestative ou une “mini pilule”, qui est approuvée depuis 1973.

Plus de 65 % des femmes âgées de 15 à 49 ans utilisent une forme de contraception, dont 14 % qui choisissent la pilule contraceptive, selon les données de 2017 à 2019 des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. Les contraceptifs oraux, un autre terme pour les pilules contraceptives, sont très efficaces pour prévenir la grossesse. Ils sont également utilisés pour gérer certaines conditions médicales, y compris endométriose.

Alors que services de livraison de contrôle des naissances en ligne ont facilité l’obtention de pilules contraceptives pour certains, ils nécessitent toujours une ordonnance. Obtenir une ordonnance peut être difficile ou coûteux pour certaines personnes, et les sociétés médicales, y compris la Collège américain des gynécologues et obstétriciens et le Académie américaine des médecins de famille ont soutenu l’accès aux pilules contraceptives en vente libre comme moyen de réduire les grossesses non planifiées et d’autres problèmes de santé.

Les seules méthodes contraceptives disponibles sans ordonnance aux États-Unis sont les méthodes barrières, y compris préservatifs ou éponges contraceptives. Alors que les préservatifs ont l’avantage de protéger contre les infections sexuellement transmissibles, les méthodes de barrière en général sont généralement moins efficaces que les pilules contraceptives, les DIU ou d’autres dispositifs et médicaments qui nécessitent une ordonnance.

Opill a été approuvé pour la première fois par la FDA en 1973. Les mini-pilules comme Opill ne contiennent que du progestatif, au lieu du plus courant pilules combinées qui contiennent des œstrogènes et des progestatifs. Parce qu’ils agissent légèrement différemment des pilules combinées, les mini-pilules doivent être prises chaque jour dans un délai d’un fenêtre de temps plus étroite pour être efficace. Mais comme elles ne contiennent pas d’œstrogène, les mini-pilules sont sans danger pour quelqu’un qui allaite ou ne tolère pas les œstrogènes pour quelque raison que ce soit.

Les responsables de HRA Pharma attendent une décision de la FDA dans les 10 mois, selon un New York Times rapport. La FDA n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Lire la suite: Un Post Roe v. Wade World pourrait-il avoir un impact sur votre accès au contrôle des naissances ?

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.