La FDA pourrait autoriser le contrôle des naissances sans ordonnance d’ici l’été

Le Administration des aliments et des médicaments pourrait approuver la vente de médicaments contraceptifs sans ordonnance pour la première fois d’ici cet été.

Un comité d’experts indépendants qui conseillent la FDA doit se réunir mardi et mercredi pour faire une recommandation sur la question de savoir si les données soumises par HRA Pharma est suffisant pour permettre la vente de gré à gré de Opille contraceptif de l’entreprise

La FDA n’est pas obligée de suivre les conseils de ses experts externes.

Mais une recommandation positive pèserait lourdement en faveur de l’autorisation de la vente de la pilule, connue sous le nom générique de norgestrel, sans ordonnance.

Cependant, FDA le personnel a fait part de ses inquiétudes quant au fait que certains consommateurs qui ne devraient pas prendre de norgestrel – ou qui doivent d’abord consulter leur médecin en raison de problèmes de santé – n’ont pas compris l’avertissement sur l’étiquette du médicament dans une étude, selon un document d’information de l’agence rendu public vendredi

Malgré cela, HRA Pharma s’attend à une décision de la FDA sur la demande plus tard cet été, selon un porte-parole du fabricant de médicaments basé à Paris, qui appartient à la société de soins de santé grand public. Perrigo .

Les contraceptifs oraux sont entrés pour la première fois sur le marché américain il y a plus de 60 ans et, depuis lors, ils nécessitent une prescription médicale. La FDA a approuvé la vente sur ordonnance de la pilule contraceptive de HRA Pharma en 1973.

HRA Pharma a initialement demandé à la FDA d’approuver les ventes d’Opill en juillet 2022, deux semaines seulement après que la Cour suprême a annulé sa propre décision dans l’affaire connue sous le nom de Roe v. Wade.

La décision de la Cour suprême signifiait qu’il n’y avait plus de droit à l’avortement en vertu de la Constitution américaine. Cela a déclenché une série de restrictions légales sur l’avortement dans un certain nombre d’États, et a également conduit à des appels pour un accès élargi aux contraceptifs et aux médicaments qui peuvent mettre fin à une grossesse.

Des associations médicales telles que l’American College of Obstetricians and Gynecologists soutiennent depuis des années l’accès en vente libre à la contraception sans restriction d’âge.

En mars 2022, plus de 50 membres du Congrès a exhorté le commissaire de la FDA, le Dr Robert Califf, à examiner sans délai les demandes de vente de contraceptifs en vente libre.

« Il s’agit d’une question cruciale pour la santé reproductive, les droits et la justice », ont écrit les législateurs.

« Malgré des décennies d’innocuité et d’efficacité éprouvées, les gens sont toujours confrontés à d’immenses obstacles pour obtenir un contraceptif en raison d’iniquités systémiques dans notre système de santé. »