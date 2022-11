La FDA peut approuver le vaporisateur nasal de naloxone en vente libre et les auto-injecteurs

La Food and Drug Administration a indiqué mardi qu’elle pourrait approuver les vaporisateurs nasaux et les auto-injecteurs en vente libre qui préviennent les surdoses d’opioïdes, dans le cadre de ses efforts pour élargir l’accès à un médicament salvateur appelé naloxone.

La FDA, dans une évaluation préliminaire, a déclaré que le spray nasal contenant jusqu’à 4 mg de naloxone et les auto-injecteurs qui administrent jusqu’à une dose de 2 mg du médicament pourraient être sûrs et efficaces pour que les personnes s’auto-administrent sans ordonnance.

“Nous pensons que l’exigence de prescription pour ces produits à base de naloxone pourrait ne pas être nécessaire pour la protection de la santé publique”, a déclaré l’agence dans un avis du registre fédéral publié mardi, mais a souligné qu’elle avait besoin de plus de données pour tirer une conclusion définitive.

Les décès par surdose d’opioïdes ont bondi de 65% pendant la pandémie de Covid-19, passant de 47 000 en 2019 à près de 78 000 en 2021, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention. Plus de 564 000 personnes sont mortes des opioïdes aux États-Unis depuis 1999 en trois vagues – d’abord des opioïdes sur ordonnance, puis de l’héroïne et plus récemment du fentanyl.