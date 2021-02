La FDA pèse le vaccin J&J, la Chambre pour voter sur le projet de loi de secours COVID-19, Snow Moon: 5 choses que vous devez savoir vendredi

La FDA évalue l’approbation d’un troisième vaccin COVID-19

Un nouveau vaccin COVID-19 proposé par Johnson & Johnson devrait être approuvé vendredi par un comité consultatif de la Food and Drug Administration (FDA). Si la FDA accorde officiellement l’autorisation comme prévu dans les prochains jours, les États-Unis disposeront de trois vaccins approuvés. Comme les deux autres, de Moderna et Pfizer-BioNTech, le vaccin Johnson & Johnson a fait l’objet d’un vaste essai clinique démontrant son innocuité et son efficacité. Le vaccin J&J diffère des deux déjà autorisés, car un seul vaccin est recommandé, au lieu de deux. Pendant ce temps, à partir de vendredi, le vaccin COVID-19 sera disponible dans certains magasins CVS de 17 États. La chaîne de pharmacies a annoncé mercredi qu’elle étendrait son déploiement de vaccination aux pharmacies de six États: l’Alabama, l’Arizona, la Floride, la Louisiane, l’Ohio et la Pennsylvanie.

La Chambre votera sur le projet de loi de secours COVID-19 de Biden

Vendredi, la Chambre votera sur le paquet de secours COVID-19 de 1,9 billion de dollars du président Joe Biden. La Chambre contrôlée par les démocrates adoptera probablement le paquet, même si elle devra faire face à une certaine opposition au Sénat. Les républicains se sont unis contre le plan de secours de Biden, y compris plusieurs sénateurs modérés qui ont déclaré que la législation était excessive et dépassait sa portée. Bien que Biden avait espéré que la législation serait bipartite, les démocrates de Capitol Hill sont impatients de le faire passer par les deux chambres d’ici la mi-mars, quand une augmentation fédérale des allocations de chômage expirera.

L’enquête sur la mort d’un ancien entraîneur olympique par suicide change

La police s’attendait à ce que l’ancien entraîneur de gymnastique des États-Unis, John Geddert, se rende jeudi à une inculpation pour une multitude d’accusations, mais enquête maintenant sur sa mort par suicide. L’homme de 63 ans est l’ancien propriétaire du club de gymnastique où des centaines de femmes et de filles ont déclaré que le harceleur en série Larry Nassar les avait agressées sexuellement – beaucoup ont même dit que Geddert était au courant, n’a pas agi, puis a menti à la police à ce sujet. Les chefs d’accusation retenus contre lui étaient 20 chefs d’accusation de traite d’êtres humains et de travail forcé et un chef d’agression sexuelle au premier degré, d’agression sexuelle au deuxième degré, de racket et de mensonge à un policier. Nassar purge une peine de 175 ans de prison.

Biden se rend au Texas pour évaluer les dégâts après une horrible tempête hivernale

Lors de son premier voyage en tant que président dans une zone sinistrée, le président Joe Biden se rend au Texas, une semaine après que l’État a été ravagé par une tempête hivernale qui a laissé des millions de personnes sans électricité et sans eau potable pendant des jours. Biden, qui passera une grande partie de son temps accompagné du gouverneur du Texas, Greg Abbott, emmène la première dame Jill Biden avec lui à Houston avec l’intention de rencontrer les dirigeants locaux pour discuter de la tempête, des efforts de secours et du rétablissement. Une visite dans un centre de santé COVID-19 où les vaccins sont distribués est également à l’ordre du jour. Au moins 4,3 millions de Texans ont perdu de l’électricité la semaine dernière pendant la tempête hivernale, et des millions d’autres ont perdu de l’eau ou étaient sous un avis d’ébullition. Le Texas ne fait pas partie du réseau électrique national et possède à la place son propre réseau électrique qui couvre presque tout l’État. Leur réseau est exploité par l’Electric Reliability Council of Texas, qui a été critiqué pour les pannes. Biden a approuvé une déclaration de catastrophe majeure pour plus de 100 comtés de l’État.

Moonlight, ça va? Il est temps pour la lune de neige de cette année

Une lune de neige – ainsi appelée en raison des fortes chutes de neige généralement de février – se lève à l’est vers la tombée de la nuit vendredi pour se coucher tôt samedi matin à l’ouest. Chaque pleine lune a son propre nom. Cela vient de la tradition des gens du monde entier à travers des millénaires, nommant des mois après les signaux de la nature. Selon le Old Farmer’s Almanac, les noms de pleine lune dans notre région du monde remontent aux Amérindiens qui vivaient dans le nord et l’est des États-Unis.