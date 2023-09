La FDA ouvre la voie à des rappels bivalents supplémentaires pour certaines personnes vulnérables

CNN

La Food and Drug Administration des États-Unis a modifié mardi les termes de ses autorisations d’utilisation d’urgence pour les vaccins bivalents Pfizer et Moderna, permettant aux personnes âgées de 65 ans et plus et à certaines personnes dont l’immunité est affaiblie de recevoir des doses supplémentaires avant les campagnes de vaccination de cet automne.

Les vaccins bivalents fabriqués par Pfizer et Moderna contiennent des instructions pour combattre à la fois la souche originale du virus Covid-19 ainsi qu’Omicron et ses retombées.

Ils sont disponibles aux États-Unis depuis septembre dans le cadre d’autorisations d’utilisation d’urgence, ou EUA, qui limitent étroitement la manière dont les vaccins peuvent être administrés.

Mardi, la FDA a modifié les conditions d’autorisation de ces vaccins afin que certaines personnes puissent recevoir une dose supplémentaire avant la plupart des autres.

À savoir, les adultes âgés de 65 ans et plus qui ont reçu une dose unique d’un vaccin bivalent peuvent recevoir une dose supplémentaire au moins quatre mois après leur première dose.

La plupart des personnes présentant un certain degré d’immunodépression et qui ont reçu une première dose d’un vaccin bivalent peuvent en recevoir une seconde au moins 2 mois plus tard. Des doses supplémentaires peuvent être administrées à la discrétion de leur professionnel de la santé.

Le Dr Peter Hotez, qui codirige le Centre de développement de vaccins au Texas Children’s Hospital, a appelé la FDA à accroître l’accès aux rappels bivalents pour ceux qui le souhaitent. Il dit que, pour l’essentiel, les orientations données aujourd’hui par l’agence sont logiques.

« Ma seule question est pourquoi la limite d’âge de 65 ans ? C’était basé sur quoi ? D’ordinaire, j’aurais préféré qu’il soit ramené à 60, voire 50 », a déclaré Hotez dans un courriel adressé à CNN.

« Pour les Américains qui comprennent son importance, nous devrions mettre à disposition des seconds rappels bivalents. Enfin, nous aurons bientôt besoin de conseils concernant un autre rappel annuel d’automne. Vraisemblablement, cette information arrivera cet été », a-t-il ajouté.

Pour les enfants immunodéprimés âgés de 6 mois à 4 ans, l’éligibilité à des doses bivalentes supplémentaires dépendra du vaccin reçu précédemment, a indiqué la FDA dans un communiqué de presse.

Un autre changement important est que la plupart des personnes non vaccinées peuvent désormais recevoir une dose unique d’un vaccin bivalent, plutôt que plusieurs doses du vaccin initial à souche unique, a indiqué l’agence. La FDA a simplifié ses recommandations pour les personnes non vaccinées après avoir reconnu que la plupart des Américains bénéficient désormais d’une certaine immunité contre le Covid-19, même si ce n’est que grâce à des infections antérieures.

« Il est désormais prouvé que la majeure partie de la population américaine âgée de 5 ans et plus possède des anticorps contre le SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19, provenant soit d’une vaccination, soit d’une infection qui peuvent servir de base à la protection fournie par les vaccins bivalents. La COVID-19 continue de représenter un risque très réel pour de nombreuses personnes, et nous encourageons les individus à envisager de se tenir à jour en matière de vaccination, y compris avec un vaccin bivalent contre la COVID-19. Les données disponibles continuent de démontrer que les vaccins préviennent les conséquences les plus graves du COVID-19, à savoir les maladies graves, l’hospitalisation et la mort », a déclaré le Dr Peter Marks, chef du Centre d’évaluation et de recherche sur les produits biologiques de la FDA, dans un communiqué de presse.

Les enfants âgés de 6 mois à 5 ans qui n’ont pas encore été vaccinés peuvent désormais recevoir une série de deux doses du vaccin bivalent Moderna comme série primaire, ou une série de trois doses du vaccin bivalent Pfizer-BioNTech s’ils ont entre 6 mois et 5 ans. 4 ans. Les enfants âgés de 5 ans peuvent recevoir deux doses du vaccin bivalent Moderna ou une dose unique du vaccin bivalent Pfizer-BioNTech.

Les enfants âgés de 6 mois à 5 ans qui ont commencé à recevoir un vaccin monovalent peuvent désormais recevoir une dose d’un vaccin bivalent, mais le nombre de doses auquel ils seront admissibles dépendra du nombre de doses qu’ils ont déjà reçues et du type de vaccin. ils ont.

L’agence a souligné que la plupart des personnes ayant reçu une dose d’un vaccin bivalent ne sont actuellement pas éligibles pour une deuxième dose.

Et ils ont encouragé tous ceux qui n’ont pas encore reçu leur première dose d’un vaccin bivalent à le faire, et de nombreux Américains sont toujours dans cette catégorie.

Seulement environ 17 % des personnes éligibles, soit moins d’un Américain sur cinq, ont reçu la dose recommandée.

Au fil du temps, les adultes dont la fonction immunitaire est réduite en raison de leur âge ou d’un problème de santé sous-jacent ont demandé aux médecins s’ils avaient besoin d’une autre dose de vaccins bivalents.

Le Centre de contrôle et de prévention des maladies des États-Unis a publié des données préliminaires montrant que l’efficacité des vaccins bivalents, même contre les visites aux urgences et les hospitalisations, a déjà commencé à décliner.

Mais l’agence n’a pas été libre de formuler ce que l’on appelle une recommandation « d’utilisation permissive » concernant les rappels, qui permettrait aux médecins de proposer des doses supplémentaires aux patients vulnérables en raison des termes de l’EUA.

Les conditions mises à jour donnent au CDC et à son Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation (ACIP) une plus grande liberté pour recommander des doses supplémentaires de vaccins bivalents. L’ACIP tient mercredi une réunion sur les vaccins Covid-19 et devrait approuver les changements apportés par la FDA.

Pour toutes les personnes non couvertes par les changements d’aujourd’hui, la FDA a déclaré qu’elle avait l’intention de prendre des décisions concernant les futures vaccinations après avoir reçu des recommandations sur la composition des souches d’automne de son comité consultatif en juin.

Le Canada et le Royaume-Uni ont proposé ce printemps une autre série de rappels bivalents aux personnes les plus à risque de Covid-19.