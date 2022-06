La FDA ordonne à Juul de cesser de vendre des cigarettes électroniques

« Mesurée en vies perdues et potentiellement détruites, l’indifférence stupéfiante de la FDA envers les Américains ordinaires et leur droit de passer à l’alternative beaucoup plus sûre du vapotage sera sûrement l’un des plus grands épisodes de faute professionnelle réglementaire de l’histoire américaine », Amanda Wheeler, présidente de l’association , a déclaré dans un communiqué.

La décision de l’agence a mis fin à un examen de près de deux ans des données que Juul avait soumises pour tenter d’obtenir l’autorisation de continuer à vendre ses produits aromatisés au tabac et au menthol aux États-Unis. La demande exigeait que l’entreprise prouve la sécurité de ses appareils et s’ils étaient appropriés pour la protection de la santé publique.

Juul, en particulier, était la cible des régulateurs, des écoles et des décideurs depuis des années, à partir de 2018, lorsque la FDA a ouvert une enquête sur les efforts de marketing de Juul. Avant cette époque, Juul avait fait la publicité de son produit en utilisant de jeunes modèles attrayants et des saveurs comme le concombre frais et la crème brûlée qui, selon les critiques, attiraient les utilisateurs mineurs.

En avril 2018, la FDA a annoncé une répression de la vente de ces produits, y compris Juul’s, aux personnes de moins de 21 ans.

L’utilisation chez les jeunes avait explosé. En 2017, 19 % des élèves de 12e année, 16 % des élèves de 10e année et 8 % des élèves de huitième année ont déclaré avoir vapoté de la nicotine au cours de l’année écoulée, selon Monitoring the Future, une enquête annuelle réalisée pour le National Institute on Drug Abuse.

Pour sa part, Juul a régulièrement nié qu’il visait les jeunes, mais il a été poursuivi dans le cadre de poursuites et par les procureurs généraux des États, certains cas entraînant des millions de dollars de dommages et intérêts contre l’entreprise. Dans un règlement en 2021, Juul a accepté de payer 40 millions de dollars à la Caroline du Nord, qui représentait diverses parties de l’État qui affirmaient que la société avait aidé à inciter les utilisateurs mineurs à vapoter. Plus d’une douzaine d’autres États ont des poursuites et des enquêtes qui sont toujours en cours.