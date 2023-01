La FDA n’a pas trouvé de risque d’AVC pour les personnes âgées qui ont reçu un rappel Pfizer omicron

La Food and Drug Administration n’a pas trouvé de risque accru d’accident vasculaire cérébral pour les personnes âgées qui ont reçu Pfizer’s rappel d’omicron, a déclaré jeudi un responsable fédéral de la santé.

La FDA a lancé un examen approfondi des données fédérales après que les enquêteurs des Centers for Disease Control and Prevention ont détecté un risque possible d’accident vasculaire cérébral pour les personnes âgées qui ont reçu le rappel de Pfizer.

Le Vaccine Safety Datalink du CDC, qui surveille les réactions graves aux vaccins, a montré un risque possible d’accident vasculaire cérébral fin novembre. La FDA a examiné de manière indépendante les données des Centers for Medicare et Medicaid Services et de son système de notification des événements indésirables liés aux vaccins.

“Jusqu’à présent, les données que nous avons vues suggèrent l’absence de risque pour la sécurité des rappels bivalents chez les 65 ans et plus”, a déclaré Richard Forshee, directeur adjoint du bureau des biostatistiques de la FDA, au comité indépendant des vaccins de l’agence.