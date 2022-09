La FDA met en garde contre les dangers des crèmes éclaircissantes pour la peau

JEUDI 1er septembre 2022 (HealthDay News) — Les produits éclaircissants pour la peau peuvent être dangereux pour les consommateurs lorsqu’ils contiennent des ingrédients nocifs qui sont illégaux pour les ventes en vente libre, a averti mercredi la Food and Drug Administration des États-Unis.

Les ingrédients potentiellement nocifs sont l’hydroquinone ou le mercure, a indiqué l’agence dans un communiqué de presse.

Les personnes qui ont utilisé des produits contenant de l’hydroquinone ont subi des effets secondaires, notamment des éruptions cutanées, un gonflement du visage et une décoloration permanente de la peau, a averti la FDA. Pendant ce temps, le mercure est hautement toxique et peut endommager les systèmes nerveux, digestif et immunitaire, ainsi que les poumons, les reins, la peau et les yeux.

Les produits éclaircissants pour la peau sont commercialisés comme traitements pour le teint irrégulier, l’acné, les taches de vieillesse, les taches de rousseur et les rides. Les entreprises peuvent décrire les produits éclaircissants pour la peau comme des produits de blanchiment, de décoloration, de soirée, d’éclaircissement ou de blanchiment de la peau. Les produits sont souvent vendus sous forme de crèmes, de lotions, de savons ou de poudres dans les magasins qui s’adressent aux communautés hispaniques/latinos, asiatiques, africaines ou moyen-orientales, a indiqué la FDA.

Ces produits limitent la production cutanée de mélanine, responsable de la couleur de la peau, des cheveux et des yeux. Mais l’hydroquinone et le mercure peuvent s’accumuler dans le corps avec le temps.

“Les produits éclaircissants pour la peau contenant de l’hydroquinone ne sont pas approuvés pour la vente en vente libre”, a déclaré la FDA. “Cependant, vous pouvez obtenir un produit pour la peau sur ordonnance contenant de l’hydroquinone auprès de votre fournisseur de soins de santé. L’utilisation de mercure dans les produits éclaircissants pour la peau est interdite.”