La FDA met en garde contre la contamination bactérienne des collyres d’un fabricant indien

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a mis en garde contre l’utilisation d’un collyre fabriqué en Inde qui a été lié à l’apparition d’une bactérie résistante aux médicaments entraînant des effets indésirables chez au moins 55 patients aux États-Unis, notamment des infections, la cécité et un mort.

L’agence a déclaré jeudi que les gouttes oculaires Artificial Tears fabriquées par l’Inde Global Pharma Healthcare Pvt Ltd. présentaient une contamination bactérienne potentielle et que la société avait enfreint les bonnes pratiques de fabrication actuelles.

Global Pharma Healthcare, basée dans la ville méridionale de Chennai, a annoncé mercredi avoir émis un rappel volontaire au niveau des consommateurs de lots non périmés du collyre, distribué aux États-Unis par EzriCare LLC et Delsam Pharma.

Global Pharma Healthcare n’a pas immédiatement répondu à une demande de Reuters sollicitant des commentaires sur la déclaration de la FDA.

EzriCare a déclaré mercredi dans un communiqué qu’il avait arrêté la distribution et la vente du collyre, et qu’il n’était au courant d’aucun test “liant définitivement” l’épidémie bactérienne au produit.

La société a retiré les produits comme demandé, a déclaré un porte-parole de Delsam Pharma, ajoutant que les produits avaient un sceau de sécurité et n’étaient pas associés à des cas de clients.

Une source du gouvernement indien a déclaré vendredi à Reuters que les autorités fédérales et étatiques de réglementation des médicaments avaient envoyé une équipe dans une usine de fabrication près de Chennai sous contrat avec Global Pharma Healthcare.

“Il s’agit d’une usine de fabrication sous contrat qui fournit par d’autres le marché américain”, a déclaré la source, ajoutant que ce médicament spécifique n’était pas vendu en Inde.

L’incident survient après la mort d’au moins 70 enfants en Gambie et de 19 enfants en Ouzbékistan l’année dernière liés à des sirops contre la toux fabriqués en Inde, ce qui a terni l’image du pays en tant que “pharmacie du monde”.

La FDA a déclaré qu’elle collaborait avec les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et les services de santé des États et locaux pour enquêter sur une épidémie à plusieurs États impliquant une bactérie rare et extrêmement résistante aux médicaments.

Il a déclaré qu’au 31 janvier, le CDC avait identifié 55 patients dans 12 États atteints d’infections liées à l’utilisation de larmes artificielles distribuées par EzriCare, a-t-il déclaré.

“Les événements indésirables associés comprennent l’hospitalisation, un décès par infection du sang et une perte de vision permanente due à des infections oculaires”, a déclaré la FDA.