La FDA limite l’utilisation d’un nouveau médicament contre la maladie d’Alzheimer après le contrecoup et la démission de ses propres experts suite à une approbation précipitée – RT USA News

La Food and Drug Administration des États-Unis a réduit les utilisations prescrites d’un nouveau médicament contre la maladie d’Alzheimer, le limitant désormais aux cas de démence «légère», après la démission de plusieurs conseillers en santé pour protester contre un processus d’approbation précipité.

Le développeur de médicaments Biogen a annoncé jeudi la nouvelle étiquette de prescription, notant que l’aducanumab – également connu sous son nom commercial, Aduhelm – ne devrait être administré qu’aux personnes aux premiers stades de la maladie d’Alzheimer.

« Le traitement par Aduhelm doit être initié chez les patients présentant une déficience cognitive légère ou un stade de démence léger de la maladie, la population dans laquelle le traitement a été initié dans les essais cliniques » l’entreprise a déclaré dans un communiqué de presse.

Bien que l’approbation initiale de la FDA le mois dernier n’ait fait aucune distinction entre les différents niveaux de maladie, Biogen a déclaré qu’elle avait « pas de données d’innocuité ou d’efficacité » pour les autres stades de la maladie. Le chef de la R&D de l’entreprise, Alfred Sandrock, a ajouté : « Nous avons soumis cette mise à jour de l’étiquette dans le but de clarifier davantage la population de patients qui a été étudiée dans les trois essais cliniques d’Aduhelm. »





Le régulateur des aliments et des médicaments a suscité de vives critiques après avoir donné son feu vert à Aduhelm, y compris au sein de la FDA elle-même. Trois scientifiques du groupe consultatif chargé d’examiner le médicament ont démissionné, arguant de la « dernière minute » l’approbation était fondée sur des preuves fragiles. Aucun des 11 membres du comité n’a voté pour approuver le médicament, avec 10 dans l’opposition et un vote « incertain. »

Alors que le comité s’inquiétait du fait que les données disponibles ne prouvaient pas qu’Aduhelm pouvait ralentir le déclin cognitif – mettant également en garde contre des effets secondaires potentiellement graves, tels que le gonflement du cerveau – la FDA a néanmoins autorisé le médicament. Le conseiller Aaron Kesselheim, le troisième à quitter son poste, a condamné cette décision car le « pire décision d’approbation de médicament dans l’histoire récente des États-Unis. »

Les essais cliniques pour Aduhelm ont été initialement interrompus en 2019 après qu’il ne se soit pas avéré efficace, mais Biogen a ensuite collecté de nouvelles données et a réanalysé ses conclusions précédentes, indiquant à la FDA qu’il avait de meilleurs résultats lorsqu’il était utilisé à des doses plus élevées.

La décision de la FDA de donner à Aduhelm un autre regard a soulevé des questions sur les liens de Biogen avec les régulateurs fédéraux. Selon un long exposé publié par Stat le mois dernier et basé sur des entretiens avec plus d’une douzaine de responsables, de dirigeants d’entreprises et de scientifiques, Biogen a organisé une réunion «silencieuse» avec le tsar du médicament contre la maladie d’Alzheimer de la FDA, Billy Dunn, après le rejet initial d’Aduhelm en 2019. Peu de temps après le une séance sans papiers – qui peut avoir violé les protocoles de la FDA exigeant que de telles réunions soient enregistrées – l’agence a commencé à reconsidérer le médicament controversé contre la démence, a rapporté Stat.

Les législateurs se sont également joints aux critiques de la FDA concernant l’approbation accélérée d’Aduhelm. La représentante Katie Porter, une démocrate californienne, a demandé jeudi une enquête sur la décision, suggérant qu’elle était basée sur une « confortable » entre le régulateur et Biogen plutôt que des résultats d’essais prometteurs.

Le processus d'approbation accéléré doit être utilisé lorsqu'un médicament est prometteur, et non comme une sauvegarde lorsque les résultats des tests sont trop médiocres pour le processus régulier. Des relations chaleureuses – pas la science – ont peut-être conduit à l'approbation d'Aduhlem, alors je demande une enquête.

Les sénateurs Bill Cassidy (R-Louisiane) et Elizabeth Warren (D-Massachusetts) ont également demandé une audience sur Aduhelm et les effets que cela pourrait avoir sur le programme Medicare, citant son prix catalogue élevé à 56 000 $ par an. Le sénateur Joe Manchin (D-Virginie occidentale), quant à lui, a exhorté le président Joe Biden à évincer la commissaire par intérim de la FDA, Janet Woodcock, suite à l’approbation d’Aduhelm.

Alors que la controverse sur le médicament fait rage, la FDA a ordonné une étude de confirmation de suivi pour prouver qu’Aduhelm fonctionne vraiment comme prévu, Biogen notant que la poursuite de l’approbation dépendra de ses conclusions. Cependant, le régulateur n’exigera pas de rapport final de Biogen avant 2030, selon une lettre d’approbation de la FDA, ce qui signifie qu’il pourrait s’écouler près d’une décennie avant qu’un verdict ne soit rendu. En attendant, le médicament, bien que désormais limité aux cas de démence légère, semble devoir rester approuvé.





