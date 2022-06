La FDA interdit les e-cigarettes Juul alors que les États-Unis sévissent contre les produits à base de nicotine

La Food and Drug Administration a annoncé jeudi qu’elle interdirait la vente de cigarettes électroniques Juul aux États-Unis.

La décision fait partie de l’examen plus large de l’industrie du vapotage par l’agence après des années de pression de la part des politiciens et des groupes de santé publique pour réglementer le segment aussi strictement que les autres produits du tabac après que le vapotage soit devenu plus courant chez les lycéens.

Juul avait demandé l’approbation de la FDA pour son dispositif de vapotage et ses dosettes aromatisées au tabac et au menthol, qui sont disponibles à 5 % et 3 % de nicotine. Les saveurs ne faisaient pas partie d’une interdiction de l’agence de 2020 sur les produits de vapotage à la menthe et aux fruits qui étaient populaires auprès des adolescents.

La décision d’interdire la vente de ces produits restants par Juul porte un coup dur à l’entreprise. Les efforts d’expansion internationale de Juul ont été entravés par la réglementation et le manque d’intérêt des consommateurs. Les États-Unis restent son plus grand marché.

La FDA a déclaré que les demandes de Juul fournissaient des données insuffisantes ou contradictoires sur les risques potentiels liés à l’utilisation des produits de la société, y compris si des produits chimiques potentiellement nocifs pouvaient s’échapper des dosettes Juul.

« Sans les données nécessaires pour déterminer les risques pour la santé pertinents, la FDA émet ces ordonnances de refus de commercialisation », a déclaré Michele Mital, directrice par intérim du Center for Tobacco Products de la FDA, dans un communiqué.

La FDA a déclaré qu’elle n’avait pas vu d’informations cliniques suggérant qu’il existe un risque immédiat lié à l’utilisation des produits Juul. Pourtant, à la suite de la décision de jeudi, Juul doit cesser de vendre et de distribuer ses produits aux États-Unis. La FDA ne peut pas imposer la possession ou l’utilisation par les consommateurs individuels des cigarettes électroniques de l’entreprise.

Un représentant de Juul n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de CNBC.

Dans les décisions de la FDA au cours de l’année dernière, les fabricants de cigarettes électroniques rivaux British American Tobacco et NJOY ont obtenu des approbations pour leurs cigarettes électroniques, bien que la FDA ait rejeté certains des produits aromatisés soumis par les sociétés. L’agence a déclaré qu’elle approuvait les produits aromatisés au tabac des deux sociétés, car ils prouvaient qu’ils pouvaient être bénéfiques pour les fumeurs adultes et l’emportaient sur les risques pour les utilisateurs mineurs.

La FDA a également fait des progrès pour réduire l’utilisation de nicotine dans les produits du tabac traditionnels. Mardi, l’agence a déclaré qu’elle prévoyait d’exiger des compagnies de tabac qu’elles réduisent la teneur en nicotine des cigarettes à des niveaux minimalement addictifs ou non addictifs.

En 2019, les données fédérales ont révélé que plus d’un élève du secondaire sur quatre avait utilisé une cigarette électronique au cours des 30 derniers jours, contre 11,7 % deux ans auparavant. Une épidémie de maladie pulmonaire liée au vapotage en 2020 n’a fait qu’accroître les inquiétudes concernant les cigarettes électroniques.

L’année dernière, l’utilisation chez les élèves du secondaire est tombée à 11,3 % au milieu d’un examen réglementaire plus approfondi et de la pandémie de coronavirus.

Juul était le leader du marché des cigarettes électroniques depuis 2018, selon Euromonitor International. En 2020, la société détenait 54,7% des parts du marché américain de la vapeur électronique de 9,38 milliards de dollars.

Les cigarettes électroniques fournissent de la nicotine aux utilisateurs en vaporisant du liquide dans des cartouches ou des dosettes. La nicotine est l’ingrédient qui rend le tabac addictif et peut avoir d’autres effets négatifs sur la santé. Cependant, les fabricants de cigarettes électroniques ont fait valoir que leurs produits peuvent fournir de la nicotine aux fumeurs adultes dépendants sans les risques pour la santé liés à la combustion du tabac.

Le propriétaire de Marlboro, Altria, a acheté une participation de 35 % dans Juul pour 12,8 milliards de dollars à la fin de 2018. Cependant, Altria a réduit la valeur de l’investissement alors que Juul et l’industrie plus large de la cigarette électronique se sont mêlées à la controverse. En mars, Altria valorisait sa participation à 1,6 milliard de dollars, soit un huitième de son investissement initial, et Juul lui-même à moins de 5 milliards de dollars.

La décision de la FDA nuira probablement également à la défense de Juul devant les tribunaux américains, car elle fait face à des poursuites judiciaires d’une douzaine d’États et de Washington pour des allégations selon lesquelles elle aurait commercialisé ses produits auprès de mineurs et aurait joué un rôle majeur dans l’épidémie de vapotage. Il a déjà réglé avec la Caroline du Nord pour 40 millions de dollars et l’État de Washington pour 22,5 millions de dollars.

La FDA a obtenu le pouvoir de réglementer les nouveaux produits du tabac en 2009. Au cours de la dernière décennie, des milliers de cigarettes électroniques sont apparues sur les étagères des magasins sans aucune approbation de l’agence, ce qui a permis la vente de ces produits alors qu’elle introduisait progressivement des normes pour l’industrie en plein essor. .

Une décision de justice a créé un calendrier pour le processus d’approbation par la FDA des demandes de produits du tabac avant commercialisation de la société de cigarettes électroniques. L’agence examine environ 6,5 millions de demandes d’environ 500 entreprises et a déjà refusé environ 1 million de demandes de petits acteurs comme JD Nova Group et Great American Vapes pour leurs produits de vapotage aromatisés.

