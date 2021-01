Des distilleries à travers les États-Unis ont reçu une commission surprise de la Food and Drug Administration après avoir utilisé leurs installations pour fabriquer du désinfectant pour les mains au milieu de la pandémie de COVID-19.

Alors que les cas de COVID-19 ont commencé à augmenter en mars, les distilleries ont commencé à fabriquer du désinfectant pour les mains en remplaçant leur production d’alcool par de l’alcool antiseptique et imbuvable et en offrant des bouteilles aux membres de leurs communautés.

Les efforts ont augmenté après que le pays ait été confronté à une pénurie de désinfectant pour les mains, les acheteurs paniqués achetant du savon pour les mains, des lingettes de nettoyage et d’autres produits d’assainissement.

La FDA a publié une politique temporaire sur les médicaments sans ordonnance le même mois, déclarant que les distilleries qui produisaient du désinfectant étaient classées comme «installations de monographie de médicaments en vente libre». Ces types d’installations doivent payer des frais d’utilisation en vertu des règlements établis en vertu de la Loi CARES.

Les frais ayant une incidence sur les distillateurs sont des frais d’établissement de médicaments pour monographie de 14 060 $ et des frais d’installation de fabrication sous contrat de 9 373 $ dus le 11 février.

«Cette nouvelle incroyablement frustrante est un choc complet pour les plus de 800 distilleries à travers le pays qui sont venues en aide à leurs communautés locales et à leurs premiers intervenants», a déclaré Chris Swonger, président et chef de la direction du Distilled Spirits Council. « Ces frais inattendus servent à punir les distilleries déjà en difficulté qui sont intervenues à un moment où il fallait faire ce qu’il fallait. »

Les distilleries qui prévoient d’éviter de payer des frais en 2022 devraient mettre à jour leur statut d’installation de production de médicaments monographiques en vente libre auprès de la FDA et cesser de produire et de vendre le produit d’ici le 31 décembre 2020.

« Ce qui est malheureux dans cette situation, c’est que cela nous a été fourni dans un délai aussi court », a déclaré le PDG de la distillerie Saint Augustine, Philip McDaniel. « Tout le monde souhaite que nous ayons eu plus de temps pour réagir et plus de temps pour planifier. »

