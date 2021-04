[The stream is slated to start at 10 a.m. ET. Please refresh the page if you do not see a player above at that time.]

La Food and Drug Administration et les Centers for Disease Control and Prevention organisent mardi un point de presse conjoint après que les responsables de la santé américains ont demandé aux États de cesser temporairement d’utiliser le vaccin Covid-19 de Johnson & Johnson.

La recommandation des autorités sanitaires américaines est intervenue après que six femmes, âgées de 18 à 48 ans, aient développé un trouble rare de la coagulation sanguine après avoir reçu le vaccin. J&J a déclaré dans un communiqué qu ‘ »aucune relation causale claire » n’a été identifiée entre les caillots sanguins et le vaccin.

« À l’heure actuelle, ces événements indésirables semblent être extrêmement rares », a déclaré la FDA dans une déclaration conjointe avec le CDC. « La sécurité du vaccin COVID-19 est une priorité absolue pour le gouvernement fédéral, et nous prenons très au sérieux tous les rapports de problèmes de santé suite à la vaccination COVID-19. »