La FDA et le CDC rassurent les Américains sur le fait que le 3e coup Covid n’est pas ENCORE nécessaire, alors que Pfizer cherche à demander une approbation d’urgence pour un rappel

Les régulateurs américains de la santé ont déclaré qu’une troisième dose du vaccin contre le coronavirus était inutile « pour le moment », bien que cela pourrait changer avec de nouvelles données, après que Pfizer a révélé son intention de demander une autorisation d’urgence pour un rappel.

« Les Américains qui ont été complètement vaccinés n’ont pas besoin d’un rappel pour le moment », la FDA et le CDC ont déclaré jeudi dans une déclaration conjointe, ajoutant que les organismes de santé sont « engagé dans un processus rigoureux et fondé sur la science pour déterminer si ou quand un rappel pourrait être nécessaire. »

Nous sommes prêts à recevoir des doses de rappel si et quand la science démontre qu’elles sont nécessaires.

L’annonce intervient après que le directeur scientifique de Pfizer, Mikael Dolsten, a déclaré que le géant pharmaceutique avait l’intention de demander l’approbation d’une troisième dose de vaccin au cours du mois prochain. Il a déclaré à Reuters dans une interview jeudi que si la vaccination de l’entreprise « est très efficace contre la variante Delta » – une souche plus contagieuse détectée pour la première fois en Inde – « il y a probablement un risque de réinfection car les anticorps, comme prévu, diminuent » heures supplémentaires.

Bien que le vaccin Pfizer, développé conjointement avec la société allemande BioNTech, se soit avéré efficace à 95% contre les maladies graves lors des essais cliniques l’année dernière, Dolsten a déclaré que les données de la société montrent qu’il était passé à 80% après six mois. Il a néanmoins souligné que les données d’autres pays suggèrent que le vaccin reste très efficace, même en tenant compte de la baisse de l’immunité.

Pfizer s’est également rendu sur Twitter jeudi pour déclarer que, malgré « de fortes réponses immunitaires » observé après deux doses, il est maintenant « étudier si une troisième dose les stimulera davantage. » Il ajoutée qu’il préparerait également un « Version mise à jour » du jab pour améliorer l’efficacité contre la variante Delta, affirmant que les études cliniques pour cela pourraient commencer d’ici août.

Selon Dolsten, les études préliminaires de la société indiquent qu’un rappel pourrait générer cinq à dix fois plus d’anticorps que ceux habituellement observés après la deuxième injection.

Les fabricants de vaccins ont déjà évoqué l’idée de doses supplémentaires, le PDG de Moderna, Stéphane Bancel, déclarant à ses collègues lors d’un appel aux résultats en mai que « Nous pensons que des injections de rappel seront nécessaires » combattre « de nouvelles variantes préoccupantes ».





Aussi sur rt.com

Delta est désormais devenu la variante dominante dans les cas de Covid aux États-Unis, selon le CDC







Le propre directeur général de Pfizer, Albert Bourla, a dit à peu près la même chose en avril, déclarant qu’une troisième dose serait « probable » être nécessaire un an après la première injection du patient, faisant également allusion à des doses supplémentaires chaque année à l’avenir.

Certains experts ont toutefois exprimé leur scepticisme à l’égard de l’idée, l’ancien directeur du CDC, Tom Frieden, déclarant à Reuters en mai que « il y a zéro, et je veux dire zéro, des preuves à suggérer » un besoin de doses de rappel. La chef des vaccins de l’Organisation mondiale de la santé, Kate O’Brien, a également souligné un manque de données sur la question, suggérant qu’il était trop tôt pour tirer des conclusions sur des injections supplémentaires.

Pfizer a répondu au refoulement à l’époque, affirmant que les rappels pourraient être nécessaires uniquement pendant que le virus est « circule encore largement » qui pourrait changer à un moment donné à mesure que les États-Unis se dirigent vers l’immunité collective, que ce soit naturellement par le biais d’une infection ou de vaccins.

En plus de la formulation Pfizer-BioNTech, les vaccins développés par Moderna et Johnson & Johnson ont reçu une autorisation d’urgence de la FDA aux États-Unis. À ce jour, quelque 332 millions de doses ont été administrées aux Américains, avec environ 158 millions de personnes – soit près de la moitié de la population – entièrement vaccinées, selon les chiffres officiels compilés par Our World in Data.





Aussi sur rt.com

Continuez à tirer: Pfizer cherche à obtenir l’approbation complète de la FDA pour le vaccin Covid alors que les entreprises pharmaceutiques commencent à faire pression pour des doses de rappel annuelles







Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !