La FDA et le CDC approuvent de nouveaux boosters COVID pour les enfants

La Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé mercredi les boosters COVID-19 mis à jour pour enfants dès l’âge de 5 ans. Moderna’s est autorisé pour les enfants dès l’âge de 6 ans, tant qu’il s’est écoulé au moins deux mois depuis leur dernier coup. Le vaccin de Pfizer et BioNTech est destiné aux enfants de 5 ans et plus, au moins deux mois après leur dernière dose de vaccin ou injection de rappel. Les nouveaux boosters pour enfants des deux sociétés ciblent la souche dominante d’omicron à l’origine de la plupart des cas de COVID-19 à l’heure actuelle.

Plus tard mercredi, les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis a approuvé les coups pour les enfants, la dernière étape nécessaire pour les rendre disponibles dans les pharmacies et les cliniques à travers les États-Unis. Des boosters mis à jour ont été accessible aux ados et adultes depuis septembre.

Un fonctionnaire qui s’est entretenu avec Le New York Times a déclaré que Moderna sera disponible en premier sur plus de 34 000 sites, tandis que les boosters pour enfants de Pfizer ne seront disponibles que la semaine prochaine. Pour trouver un vaccin pour votre enfant près de chez vous, vous pouvez utiliser le lien de recherche de vaccins.

“Bien qu’il ait été largement vrai que le COVID-19 a tendance à être moins grave chez les enfants que chez les adultes, au fur et à mesure que les différentes vagues de COVID-19 se sont produites, davantage d’enfants sont tombés malades de la maladie et ont été hospitalisés”, a déclaré le Dr Peter. Marks, directeur du Center for Biologics Evaluation and Research de la FDA, a déclaré dans un communiqué de presse. “Les enfants peuvent également ressentir des effets à long terme, même après une maladie initialement bénigne.”

Les taux de vaccination chez les enfants, sans parler des taux de rappel, ont été faibles aux États-Unis par rapport aux taux de rappel et de vaccination chez les adultes. Selon un Rapport du 5 octobre de l’American Academy of Pediatrics, 38 % des enfants de 5 à 11 ans ont reçu au moins une dose d’un vaccin COVID-19, tandis que 9 % des enfants de 6 mois à 4 ans ont reçu au moins une dose d’un vaccin COVID-19.

Enfants dès l’âge de 6 mois peut recevoir un vaccin primaire contre la COVID-19 (les deux premières doses). Les anciens rappels COVID-19 seront retirés du marché maintenant que les formules mises à jour sont autorisées, mais les vaccins originaux resteront disponibles pour les enfants qui n’ont pas encore reçu de vaccins COVID-19.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.