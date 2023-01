La FDA envisage des coups Covid annuels

Certains responsables américains de la santé ont exprimé leur scepticisme à l’égard d’une nouvelle stratégie vaccinale appelant à des injections annuelles adaptées à des variantes virales particulières

La Food and Drug Administration des États-Unis évalue s’il convient de recommander des vaccinations annuelles contre le Covid-19 adaptées à des souches spécifiques, proposant des injections mises à jour chaque année pour suivre les nouvelles variantes émergentes.

Dans un document d’information publié lundi, le comité consultatif sur les vaccins et les produits biologiques apparentés de la FDA a présenté une nouvelle stratégie pour les vaccinations contre le Covid, soulignant la nécessité de rationaliser ses recommandations existantes.

Prêt à discuter du plan lors d’une réunion d’agence plus tard cette semaine, le comité de la FDA a déclaré qu’il envisagerait “simplifier la composition et les calendriers de vaccination” pour les vaccins contre le coronavirus, ainsi que la mise à jour de tous les vaccins pour cibler les mêmes variantes. Il a comparé le plan à la stratégie utilisée depuis longtemps pour lutter contre la grippe.

“Semblable à l’approche avec la grippe, la nature globale de l’évolution de la souche SARS-CoV-2 justifie une réponse mondiale lors de l’évaluation et de la recommandation de changements de composition de la souche vaccinale”, a déclaré le comité, ajoutant qu’une évaluation des variantes de Covid-19 devrait être effectuée avant la saison d’automne chaque année.

La transition vers des injections annuelles avec une composition uniforme pourrait contribuer à accroître la couverture et l’observance vaccinales, ainsi qu’à faciliter “communication plus claire” avec le public et réduire “erreurs d’administration des vaccins”, les documents ont continué. Les conseillers ont noté que les personnes à haut risque, telles que les personnes âgées ou celles dont le système immunitaire est affaibli, peuvent avoir besoin de deux doses par an, mais ont déclaré “la plupart des individus” n’en aura besoin que d’un.

Cependant, certains conseillers de la FDA ne sont toujours pas convaincus des projets de l’agence et se disent soutenus par “peu de recherches” avec des responsables exprimant des doutes dans des commentaires au New York Times.

“J’aimerais voir des données sur l’effet de l’intervalle de dosage, au moins des données d’observation. Et à l’avenir, j’aimerais voir des données collectées pour essayer de dire si nous faisons ce qu’il faut », a déclaré le Dr Eric Rubin, conseiller de la FDA et rédacteur en chef du New England Journal of Medicine.

Un autre conseiller – le Dr Paul Offit, qui dirige le Vaccine Education Center du Children’s Hospital de Philadelphie – s’est demandé si les vaccinations annuelles étaient nécessaires en premier lieu, arguant que la décision devrait être motivée par une variété de facteurs différents.

“Quel âge ont-ils? Quelles sont leurs comorbidités ? À quand remonte la dernière dose de vaccin qu’ils ont reçue ? Ont-ils pris des médicaments antiviraux ? Offit a demandé. Il a déclaré que la stratégie nationale actuelle de vaccination semble être “dose tout le monde tout le temps,” mais argumenté “Ce n’est tout simplement pas une bonne raison.”

“Je choisis de croire qu’ils sont ouverts aux conseils et qu’ils n’ont pas encore décidé exactement de ce qu’ils vont faire”, il a dit de la proposition de la FDA.