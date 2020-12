La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis travaille avec les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) pour trouver le «coupable» derrière les rapports de réactions allergiques au vaccin Pfizer / BioNTech Covid-19.

Peter Marks, directeur du Center for Biologics Evaluation and Research de la FDA, a annoncé vendredi qu’au moins cinq cas de réactions allergiques au vaccin, qui a commencé à être administré la semaine dernière, sont en cours d’examen par l’agence.

«Je pense que nous avons, à ce stade, le bon système en place, [a] stratégie d’atténuation avec la disponibilité d’un traitement pour une réaction allergique sévère étant prête, et nous continuerons à la surveiller de très près », Marks a déclaré aux journalistes vendredi soir.

On ne sait pas ce qui a été derrière les réactions négatives, mais le polyéthylène glycol (PEG) chimique, également présent dans le vaccin Moderna, pourrait être le « coupable. »

Des rapports de réactions allergiques sont venus d’Alaska et d’autres États la semaine dernière, à la suite de cas similaires signalés au Royaume-Uni.

Un travailleur de la santé en Alaska aurait souffert d’essoufflement, de fréquence cardiaque élevée et d’éruptions cutanées, seulement 10 minutes après avoir reçu le vaccin, et a été transféré dans une unité de soins intensifs à Juneau, bien qu’elle ait été traitée et devrait maintenant se rétablir complètement. .

Un autre travailleur de la santé en Alaska, qui aurait également eu une réaction anaphylactique quelques minutes après avoir reçu le vaccin, a présenté un gonflement de la langue et des difficultés à respirer. Elle aussi s’est complètement rétablie.

Les directives fédérales recommandent actuellement que les personnes recevant le vaccin Pfizer / BioNTech soient surveillées pendant 15 minutes après avoir reçu le vaccin, ou 30 minutes si elles ont des antécédents de réactions allergiques.

La porte-parole de Pfizer, Jerica Pitts, a déclaré que la société était « surveillance » rapports croissants de réactions allergiques et ils « Mettez à jour la langue d’étiquetage si nécessaire. »

