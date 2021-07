La FDA émet un nouvel avertissement sur le vaccin COVID-19 de Johnson & Johnson

Lorsqu’on examine les disparités entre les États les plus et les moins vaccinés, les taux de cas de COVID-19 indiquent des différences marquées.

Au cours de la semaine dernière, les États qui ont complètement vacciné plus de la moitié de leurs résidents ont signalé un taux de cas moyen d’environ un tiers de celui des États qui ont vacciné moins de la moitié de leurs résidents, selon une analyse des données de CNN.

Les États-Unis ont enregistré en moyenne 19 455 nouveaux cas de COVID-19 par jour au cours des sept derniers jours, soit une augmentation de 47,5% par rapport à la semaine précédente, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Et 43 États ont vu une augmentation des cas la semaine dernière par rapport à la semaine précédente, signe que la pandémie perdure aux États-Unis. Plus de 99% des décès concernent désormais des personnes non vaccinées, rapporte le Center for Disease Control and Prevention.

« Si [patients] sont assez malades pour être admis à l’hôpital, ils ne sont pas vaccinés. C’est le dénominateur commun absolu entre ces patients », a déclaré lundi à CNN le Dr Howard Jarvis, médecin urgentiste à Springfield, Missouri. « Je peux voir le regret sur leur visage. Vous savez, nous leur demandons, parce que nous voulons savoir, êtes-vous vacciné ? Et il est très clair que beaucoup d’entre eux regrettent (de ne pas être vaccinés). »

Aussi dans l’actualité :

►Le gouvernement de l’État du Tennessee a licencié lundi son plus haut responsable de la vaccination, devenant le dernier d’environ deux douzaines d’États à perdre des années de connaissances institutionnelles sur les vaccins au milieu de la pandémie de coronavirus.

►Le gouverneur de l’Utah Spencer Cox s’est excusé lundi après que son administration a découvert qu’une agence d’État a déclaré à tort la semaine dernière que 70% des résidents de l’État avaient reçu une dose. Le pourcentage, une fois corrigé, est tombé à 67 %.

►Les responsables fédéraux de la santé sont restés fidèles à leur position selon laquelle les Américains entièrement vaccinés contre le COVID-19 n’ont pas besoin d’un rappel après avoir rencontré lundi des représentants du fabricant de vaccins Pfizer.

►Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a ordonné lundi l’état d’urgence COVID-19 pour Tokyo. Le plan vise à contenir une résurgence des infections à coronavirus et à freiner la circulation des personnes pendant les Jeux olympiques, qui se déroulent du 23 juillet au 8 août.

Les chiffres du jour : Les États-Unis ont enregistré plus de 33,8 millions de cas confirmés de COVID-19 et plus de 607 300 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : plus de 187,2 millions de cas et plus de 4 millions de décès. Près de 160 millions d’Américains – 48% de la population – ont été entièrement vaccinés, selon le CDC.

Ce que nous lisons : Alors que de nombreux adolescents et jeunes adultes se préparent à retourner en classe au trimestre d’automne au milieu de la propagation de la variante delta, les taux de vaccination en retard parmi la génération Z suscitent des inquiétudes parmi les experts.

Continuez à rafraîchir cette page pour les dernières nouvelles. Vouloir plus? Inscrivez-vous à la newsletter Coronavirus Watch de USA TODAY pour recevoir des mises à jour directement dans votre boîte de réception et rejoindre notre groupe Facebook.

La Californie interdit aux étudiants de la maternelle à la 12e année d’entrer sur le campus sans masque

Les nouvelles règles de l’État de Californie interdisent aux élèves de la maternelle à la 12e année d’assister aux cours en personne sans masque, selon les nouvelles réglementations de l’État publiées lundi.

Les règles vont à l’encontre des recommandations du CDC qui permettent aux étudiants vaccinés d’assister aux cours sans masque. La Californie a ajouté des règles plus strictes en plus des recommandations fédérales.

Surintendant d’État de l’Instruction publique Tony Thurmond a déclaré au Los Angeles Times, cela s’explique en partie par le fait que les 12 ans et moins ne sont toujours pas éligibles pour être vaccinés. Les masques sont un ajout utile lorsque la distanciation physique peut être difficile avec une participation complète.

« Cela rend plus tenable le fait que tout le monde puisse revenir et que tout le monde puisse être en sécurité », a déclaré Thurmond. « Je vois donc cela comme une mesure de bon sens visant à promouvoir la sécurité mais à donner à chacun la possibilité de revenir. »

Le département californien de la santé publique tweeté lundi que les directives scolaires seront clarifiées en ce qui concerne l’application du masque et la sécurité.

La FDA met en garde contre un lien possible entre le vaccin J&J et une maladie auto-immune

Le vaccin contre le coronavirus Johnson & Johnson suscite à nouveau des inquiétudes.

La Food and Drug Administration a mis en garde lundi contre un lien possible entre ce vaccin et la maladie auto-immune connue sous le nom de Le syndrome de Guillain Barre. Dans un communiqué, l’agence a déclaré que les données « suggèrent une association » entre le vaccin et un risque plus élevé de maladie, mais pas assez « pour établir une relation de causalité ».

Le Washington Post a rapporté qu’il y avait eu environ 100 cas de connexion possible, principalement chez les hommes et dans de nombreux cas chez les personnes de 50 ans et plus. Quelque 12,8 millions de doses de J&J shot ont été administrées.

Le CDC indique sur son site Web que les personnes qui ont eu le syndrome de Guillain-Barré peuvent être vaccinées contre COVID-19 et qu’aucun cas de maladie n’a été signalé dans les essais cliniques pour les vaccins Pfizer et Moderna. Un cas a été signalé dans les essais J&J.

L’utilisation du vaccin J&J, salué pour sa commodité en une seule injection, a été suspendue pendant 10 jours en avril tandis que les agences fédérales de santé enquêtaient sur les rapports de six femmes développant des caillots sanguins rares mais graves dans les deux semaines suivant la réception du vaccin. Les agences ont ensuite déterminé que les avantages du vaccin l’emportaient sur ses risques.

Contribuer : The Associated Press.