La FDA émet un avertissement concernant certaines ventes de gouttes oculaires : voici ce qu’il faut savoir

La Food and Drug Administration des États-Unis a annoncé ce mois-ci qu’elle avait émis des lettres d’avertissement à huit entreprises vendant des gouttes oculaires non approuvées. Selon la FDA, ils enfreignent la loi, car ils sont commercialisés comme étant capables de traiter des problèmes de santé tels que la cataracte et la conjonctivite sans avoir été correctement vérifiés pour leur sécurité. Certaines entreprises ne satisfaisaient pas non plus aux exigences en matière d’inspection de sécurité.

Cela fait partie des « efforts continus de la FDA pour protéger les Américains contre les produits ophtalmiques potentiellement nocifs », a déclaré l’agence dans un communiqué de presse le 12 septembre. Sans rapport avec les lettres d’avertissement actuelles de la FDA et les entreprises auxquelles elles ont été émises, il y a eu un rappel d’un quelques gouttes pour les yeux différentes plus tôt cette année en raison d’une éventuelle contamination par une bactérie dangereuse, qui abouti à au moins quatre morts.

Surveiller la qualité et la sécurité des gouttes oculaires est très important, car les produits que vous mettez directement dans vos yeux « contournent certaines défenses naturelles de l’organisme », selon la FDA.

Voici ce que vous devez savoir sur la sécurité des gouttes oculaires, notamment quels produits ont été commercialisés illégalement et comment trouver les gouttes qui vous conviennent.

Quelles sociétés de gouttes oculaires ont reçu des lettres d’avertissement de la FDA ?

Des sociétés telles que CVS Health et Walgreens Boots Alliance (qui possède les chaînes de pharmacies Walgreens) ont été interpellées par la FDA. Une fois que la FDA envoie une lettre d’avertissement à une entreprise, celle-ci dispose de 15 jours ouvrables pour répondre ou répondre aux préoccupations de l’agence.

En plus de CVS Santé Gouttes roses pour soulager les yeux et Walgreens» Gouttes pour les yeux allergiques, gouttes pour les yeux à l’orgelet et gouttes pour les yeux roses, produits de Boiron, Solutions de vitamines DR, Ophtalmologie naturelle, OcluMed, Similasan SA et Société TRP ont été rappelés. Des informations sur le nom exact ou la marque des gouttes oculaires peuvent être trouvées dans le communiqué de presse de la FDA. Si vous possédez l’un de ces produits, vous devez cesser de l’utiliser et contacter votre médecin si vous avez des inquiétudes.

Dans un communiqué, Walgreens a déclaré qu’elle retirait de ses étagères les gouttes pour les yeux visées par la FDA « par grande prudence » et que les personnes qui les avaient achetées pouvaient les retourner pour un remboursement complet.

CVS a également déclaré avoir arrêté la vente de ses gouttes pour les yeux de marque commerciale commercialisées contre les yeux roses et que les clients peuvent obtenir un remboursement complet s’ils les retournent. « Nous nous engageons à garantir que les produits que nous proposons sont sûrs, fonctionnent comme prévu et satisfont les clients », a déclaré la société.

Sur son site Internet, Similasan a déclaré dans un déclaration que la société « s’engage » avec la FDA sur les préoccupations de l’agence visant à « mieux comprendre les problèmes soulevés et à fournir une documentation mise à jour sur nos processus de fabrication ».

Boiron, DR Vitamin Solutions/DR Vitamins, Natural Ophthalmics, OcluMed et TRP Company n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Autres gouttes oculaires ou ingrédients à éviter

Certains des collyres sur lesquels la FDA a attiré l’attention ce mois-ci – ceux de CVS, Similasan et Walgreens – contiennent de l’argent comme conservateur. Au fil du temps, l’argent utilisé dans les gouttes oculaires peut provoquer une argyrie, selon la FDA, c’est-à-dire lorsque les tissus deviennent gris ou bleu grisâtre en permanence.

Également dans sa déclaration en ligne, Similasan a déclaré que ses produits sont disponibles aux États-Unis depuis 1987 et, à la connaissance de l’entreprise, il n’y a eu « aucun cas d’effets indésirables liés à l’utilisation du sulfate d’argent comme conservateur ».

En termes d’alertes passées de la FDA, les marques qui ont fait la une des journaux plus tôt cette année en raison de leurs rappels (larmes artificielles d’EzriCare et Delsam Pharma) se sont avérées contaminées par une bactérie résistante aux médicaments, plutôt qu’il s’agissait d’un problème avec un agent actif. ingrédient. Global Pharma Healthcare a émis un avis volontaire rappel de ces produits.

Également plus tôt cette année, les gouttes pour les yeux Purely Soothing et Gouttes oculaires du Dr Berne ont été rappelés en raison de problèmes de stérilité et d’une éventuelle contamination. Dr. Berne’s Whole Health Products et Pharmedica USA (qui a fabriqué les gouttes Purely Soothing) ont volontairement rappelé leurs produits.

Si vous remarquez des signes d’infection oculaire, il est important que vous obteniez immédiatement une aide médicale en raison de la rapidité avec laquelle une infection oculaire peut se propager et du danger qu’elle peut devenir. Symptômes peut inclure douleur dans l’œil, sensation qu’il y a quelque chose à l’intérieur, rougeur, gonflement, écoulement oculaire, fièvre sans autre cause et vision floue.

Comment trouver des gouttes oculaires sûres et efficaces

Si vous utilisez des gouttes oculaires pour traiter une condition médicale comme l’œil rose, le glaucome, la cataracte ou la sécheresse oculaire chronique, demandez conseil à votre optométriste ou ophtalmologiste. Ils devraient vous indiquer quelque chose qui est à la fois efficace pour vos problèmes de santé et dont la sécurité a été vérifiée. Si vous utilisez des gouttes oculaires qui n’ont pas été soumises au processus de la FDA, vous pourriez retarder le traitement avec un produit efficace, a noté l’agence ce mois-ci.

De manière générale, c’est une bonne idée que quiconque obtienne une recommandation d’un professionnel de la santé, simplement parce que vous appliquez quelque chose sur l’une des parties du corps les plus sensibles. Mais si vous êtes comme beaucoup de personnes qui utilisent des gouttes pour les yeux, il n’est peut-être pas toujours réaliste d’obtenir une recommandation professionnelle, et vous pourriez vous retrouver à parcourir les étagères des pharmacies, en ligne ou en personne.

Pour vous aider à affiner votre recherche, vous pouvez consulter cette liste de certains des meilleurs gouttes pour les yeux. Il comprend des gouttes spécialement conçues pour personnes ayant des contactsceux avec allergies et plus. Ceux-là par iVizia ont été élus meilleurs dans l’ensemble.

Pour plus d’informations sur les gouttes oculaires, lisez la suite pour savoir comment éviter la contamination et des conseils pour utiliser les gouttes oculaires en toute sécurité.