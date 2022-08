La FDA élargit les directives de test à domicile pour les expositions au COVID

Courant des lignes directrices du CDC recommandent de tester immédiatement à la maison si vous présentez des symptômes. Si vous avez été exposé au COVID-19, il recommande de tester au moins 5 jours après l’exposition – et si ce test est négatif, il est conseillé d’envisager de tester à nouveau 1 à 2 jours plus tard.

Les nouvelles directives de la FDA sont basées sur les conclusions d’un nouveau étude par des chercheurs de la Chan Medical School de l’Université du Massachusetts ont montré que les nouveaux délais sont plus susceptibles de détecter une infection.

Les chercheurs ont évalué 5 609 personnes inscrites à l’étude nationale Test Us At Home, d’octobre 2021 à janvier. Les participants ont utilisé l’un des trois kits de test vendus au détail et ont également prélevé un échantillon pour un test PCR moléculaire. Ils ont testé toutes les 48 heures pendant 15 jours.

Au cours de la période d’étude, 154 personnes ont été testées positives pour le coronavirus qui cause le COVID-19, sur la base des échantillons PCR. Après deux tests à domicile pendant 48 heures, plus de 90% des infections ont été détectées chez des personnes symptomatiques qui ont commencé les tests au cours de la première semaine.