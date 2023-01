La FDA dit que la plupart des gens n’ont probablement besoin que d’une injection pour aller de l’avant

La Food and Drug Administration a établi une feuille de route pour ce à quoi la vaccination Covid-19 pourrait ressembler à l’avenir.

Dans un document d’information publié lundi, la FDA a déclaré que les vaccins auront probablement besoin d’une mise à jour annuelle à mesure que le virus continue d’évoluer. L’agence sélectionnerait la souche Covid pour le vaccin au printemps afin que les vaccins mis à jour puissent être déployés chaque septembre à temps pour une campagne de vaccination à l’automne.

La plupart des gens recevraient une injection pour restaurer leur protection contre le virus à l’avenir, selon le document d’information. Cela s’appliquerait aux personnes qui ont été exposées à la protéine de pointe du virus au moins deux fois, soit par vaccination, soit par infection.

Mais les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli peuvent avoir besoin de deux doses, selon le calendrier de vaccination proposé. Les jeunes enfants qui n’ont reçu qu’une seule injection auparavant recevraient également deux doses.

La FDA a publié la feuille de route avant une réunion des experts indépendants de l’agence en matière de vaccins jeudi. Le groupe d’experts votera sur l’opportunité de fabriquer tous les vaccins Covid aux États-Unis par injections bivalentes, ce qui signifie qu’ils protègent à la fois contre la sous-variante omicron BA.5 ainsi que contre la souche originale de Covid découverte à Wuhan, en Chine, fin 2019.

Actuellement, seules les doses de rappel de Moderna et Pfizer ciblent la variante omicron. Si elle est adoptée, la série primaire contiendrait également la souche omicron.

Le système proposé pour mettre à jour les vaccins Covid ressemble à la façon dont la FDA sélectionne les vaccins antigrippaux chaque année. L’agence a déclaré qu’elle pourrait mettre à jour et déployer les vaccins Covid sans données cliniques, ce qui est également le cas avec le processus annuel de changement de vaccin contre la grippe.

Jeudi, les Centers for Disease Control and Prevention devraient également fournir plus d’informations sur une enquête sur ce qu’ils ont décrit comme un risque “très improbable” d’accident vasculaire cérébral chez les personnes âgées ayant reçu le rappel omicron de Pfizer.

Le CDC a reçu des données préliminaires sur les problèmes de sécurité de sa liaison de données sur la sécurité des vaccins à la fin de l’année dernière. Un examen ultérieur de quatre autres bases de données importantes n’a pas identifié de risque accru d’AVC, mais l’enquête du CDC est en cours.