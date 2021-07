La FDA demande une enquête fédérale sur l’approbation

Les actions de Biogen ont chuté vendredi après que le chef de la Food and Drug Administration a demandé une enquête sur la récente approbation du médicament contre la maladie d’Alzheimer de la société, Aduhelm.

Dans une lettre datée et rendue publique vendredi, la commissaire par intérim de la FDA, le Dr Janet Woodcock, a demandé au bureau indépendant de l’inspecteur général d’enquêter sur la manière dont l’agence américaine a interagi avec les représentants de Biogen avant que le médicament de la société ne soit approuvé le 7 juin.

« Je pense qu’il est essentiel que les événements en cause soient examinés par un organisme indépendant tel que le Bureau de l’inspecteur général afin de déterminer si les interactions qui se sont produites entre biogen et le personnel d’examen de la FDA étaient incompatibles avec la politique et les procédures de la FDA », Woodcock a écrit.

Les actions de Biogen ont baissé de plus de 3% après l’annonce.

