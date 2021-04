Plus tôt ce mois-ci, l’administration Biden a confié à J&J la responsabilité de l’usine de Baltimore après que les responsables américains ont appris qu’Emergent, un fabricant sous contrat qui fabriquait des vaccins pour J&J et AstraZeneca, avait mélangé les ingrédients pour les deux injections. Les autorités ont également arrêté la production du vaccin AstraZeneca.

Il a déclaré que la FDA avait lancé une inspection de l’installation le 12 avril et avait demandé à l’entreprise d’arrêter la fabrication quatre jours plus tard, en attendant l’achèvement de l’examen et de l’assainissement. Dans un dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission, la société a également déclaré qu’elle avait mis en quarantaine tout le matériel existant fabriqué dans l’installation.

La décision du gouvernement de faire fabriquer uniquement le vaccin à dose unique J&J par le gouvernement vise à éviter de futures confusions, a rapporté le New York Times, citant deux hauts responsables fédéraux de la santé.

La pause dans la production de nouveaux matériaux est le dernier revers pour J&J. La semaine dernière, la Food and Drug Administration et les Centers for Disease Control and Prevention ont conseillé aux États d’arrêter temporairement d’utiliser le vaccin de J & J « par prudence » après que six femmes aient développé un trouble de la coagulation sanguine rare mais potentiellement mortel qui a fait un mort. et un dans un état critique.

Les femmes ont développé la maladie connue sous le nom de thrombose du sinus veineux cérébral environ deux semaines après avoir reçu le vaccin, a déclaré un responsable. CVST est une forme rare d’accident vasculaire cérébral qui survient lorsqu’un caillot sanguin se forme dans les sinus veineux du cerveau. Il peut éventuellement faire couler du sang dans les tissus cérébraux et provoquer une hémorragie.

J& J a demandé en privé à Pfizer et Moderna, rivaux du vaccin Covid-19, de se joindre à une étude sur le risque de caillots sanguins, mais les entreprises ont refusé, Le Wall Street Journal a rapporté vendredi, citant des personnes familières avec le sujet.

–Reuters a contribué à ce rapport.